У п'ятий змагальний день відбувся фінал вправ з десятьма булавами. Українські гімнастки кваліфікувалися з другого місця, отримавши за свій виступ 24,000 бала, пише 24 Канал.

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Тріумфальний виступ українок на юніорському ЧС-2025

У фінальному виступі українки набрали 24,900 бала та стали чемпіонками світу у цьому виді змагань. Наші дівчата випередили представниць Італії на 0,700 бала.

Золотими медалістками чемпіонату світу стали Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька. До змагань українських гімнасток підготували тренери: Ірина Дерюгіна, Катерина Барановська, Тетяна Фігель, Марина Кардаш.

Фінал з 10 булавами. Юніорський ЧС-2025

1. Україна – 24.900

2. Італія – 24.200

3. Болгарія – 24.150

Для України ця золота медаль стала першою в історії виступів на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Відео "золотого" виступу українських гімнасток

Зазначимо, що на ЧС-2025 у Софії українські гімнастки також здобули "бронзу" в груповому єдиноборстві.

Раніше ми розповідали про українську гімнастку Таїсію Онофрійчук, яка феєрично виступила на чемпіонаті Європи-2025.