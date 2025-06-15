Вторая игра "сине-желтых" на Евро-2025: где смотреть матч Финляндия – Украина

Молодежные сборные Украины и Финляндии сыграют очный матч в рамках 2-го тура чемпионата Европы U-21. В первом туре подопечные Унаи Мельгосы остались без очков в битве против Дании.

12 июня молодежная сборная Украины стартовала на Евро-2025, проиграв Дании (2:3). Теперь же подопечные Унаи Мельгосы готовятся ко второму туру группы, в рамках которого сыграют против Финляндии, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть матч Финляндия – Украина

Матч Финляндия – Украина онлайн будет показан в Украине. Официальным транслятором молодежного Евро-2025 является Megogo. Прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформе компании.

Также игра будет доступна на телеканалах "Megogo Спорт" и "Суспільне Спорт" в кабельных сетях. Сам матч состоится на городском стадионе в Кошице (вместимость – 12500 зрителей). Начало – 15 июня в 19:00 по Киеву.

Поражение от Дании можно назвать обидным, ведь подопечные Унаи Мельгосы дважды выходили вперед. Впрочем голы Волошина и Брагару не обеспечили победу "сине-желтым" из-за провальной концовки встречи.

Следующий наш соперник Финляндия оценивалась как аутсайдер квартета. Впрочем, в первом туре команда смогла удивить, добыв ничью против Нидерландов (2:2).

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При этом финны первыми забили два мяча, но не смогли удержать преимущество. Теперь же для обеих команд важно будет играть на победу, чтобы остаться в гонке за путевку в плей-офф.