Лидеры Динамо, легионеры из АПЛ и Ла Лиги: что надо знать о составе сборной Украины на Евро U-21

Унаи Мельгоса выбрал 23-х футболистов, которых взял с собой на молодежный чемпионат Европы в Словакию. Среди них есть немало как перспективных игроков, так и действующих лидеров УПЛ.

Молодежная сборная Украины готовится к участию на Евро-2025. Два года назад команда U-21 удивила, добравшись до полуфинала соревнования. Теперь же Унаи Мельгоса также собрал амбициозный коллектив.

По теме Едут в Словакию за медалями: все, что надо знать об участии Украины на молодежном Евро-2025

В заявку украинской молодежки попали 23 игрока, подавляющее большинство из которых стабильно играет в УПЛ или за рубежом. 24 Канал подробнее знакомит с нашими футболистами на этом турнире.

ВРАТАРИ

Георгий Ермаков (Александрия)

Руслан Нещерет (Динамо)

Владислав Крапивцов (Жирона)

Вратарская линия в команде выглядит очень мощно. Ермаков и Нещерет сейчас являются игроками основы в двух лучших командах УПЛ прошлого сезона. Первый, правда, принадлежит Маккаби из Хайфы и играл за Александрию на правах аренды.

В составе "аграриев" Георгий провел мощный сезон. Он оформил аж 16 клиншитов и был признан лучшим кипером сезона. Однако в молодежке он обычно является дублером Нещерета.



Руслан Нещерет стал основным в Динамо после ухода Георгия Бущана / фото ФК Динамо

Игрок Динамо выступает за молодежку аж с 2019 года, а в квалификации на Евро отыграл все матчи полностью. Руслан также классно сыграл в УПЛ – 7 клиншитов в 13-ти матчах после ухода Бущана.

Особенно интересно, что за такими двумя игроками мало шансов на выход в старте у Владислава Крапивцова. Игрок поразил прошлым летом на Евро U-19, а в этом сезоне перебрался в Жирону и даже провел несколько матчей за взрослую команду.

ЗАЩИТНИКИ

Илья Крупский (Ворскла)

Виталий Роман (Рух)

Тарас Михавко (Динамо)

Владимир Салюк (Металлист 1925)

Эдуард Козик (Колос)

Арсений Батагов (Трабзонспор)

Константин Вивчаренко (Динамо)

Артем Смоляков (Лос-Анджелес)

Одна из звезд молодежки будет играть на правом фланге защиты. Илья Крупский показал солидный прогресс за последние пару лет и даже стал объектом трансферной саги зимой.

Игроком Ворсклы интересовались несколько клубов из УПЛ и Европы, среди них был и Шахтер. Впрочем сам Илья отказался от предложения "горняков" и подписал контракт с Металлистом 1925. Тогда харьковчане выступали во втором дивизионе, но в конце концов получили повышение.



Илья Крупский активно стучится в двери национальной сборной / фото УАФ

На другом фланге защиты назревает конкуренция между Вивчаренко и Смоляковым. Первый является игроком ротации в Динамо, но поражает своей игрой в атаке и возможностью обострить игру. Второй же спрогрессировал в Полесье и зимой был продан за 2 миллиона евро в МЛС.

Более того, в Лос-Анджелесе Артем стал игроком основы и клуб даже не хотел его отпускать на Евро ради участия в Клубном чемпионате мира. Однако УАФ удалось договориться с американцами по этому вопросу.

В центре защиты у нашей команды есть три равноценных игрока на два места. При всем уважении к прогрессу Козика, но футболист Колоса вряд ли получит много игрового времени. В отборе основную пару центрбеков составляли Батагов и Салюк.

Читайте также Украинская молодежка вырвала победу над вице-чемпионами Европы накануне старта на Евро-2025

Первый давно является лидером молодежки и проявил себя в Заре, за что получил предложение от Трабзонспора. Там Арсений долго запрягал, но во второй половине сезона стал игроком основы и получил высокую оценку от местных экспертов.

Салюк же на некоторое время выпал из виду любителей УПЛ, ведь после успешного сезона в Черноморце перешел в Первую лигу. Владимира переманил Металлист 1925, где он не всегда был основным.

Впрочем теперь с возвращением харьковчан в УПЛ Салюк снова сможет выступать на топ-уровне. Вполне вероятно, что Владимира или Арсения на Евро вытеснит из основы Тарас Михавко. Батагов был травмирован в конце сезона, из-за чего может быть не готовым к турниру.



Михавко быстро прогрессировал в сезоне 2024-2025 / фото ФК Динамо

Что касается таланта Динамо, то он завоевал место в основе клуба уже под занавес квалификации. Несмотря на три автогола, Тарас быстро закрепился в старте и начал демонстрировать очень зрелую игру для своего возраста.

За молодежку он забил в первом же матче против Англии, а в этом году сыграл в 3 из 4-х спаррингов команды. К тому же, недавно Михавка номинировали на премию Golden Boy, поэтому вполне логичным будет его место в основе молодежки.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Владимир Бражко (Динамо)

Олег Очеретько (Карпаты)

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Александр Яцык (Заря)

Валентин Рубчинский (Динамо)

Антон Царенко (Лехия)

Довольно интересным является подбор игроков в центре поля. Может броситься в глаза, что не нашлось место в команде для Бориса Крушинского, который показывает солидный уровень в Полесье. Впрочем хавбек не был важным игроком в отборе на Евро.

К тому же, у Мельгосы появилась опция вызова в команду одного из лучших опорников Украины Владимира Бражко. Полузащитник был лидером Динамо прошлого сезона и на старте текущего. Зимой он даже был в шаге от переезда в АПЛ.



Владимир Бражко должен стать лидером молодежки / фото УАФ

Впрочем киевляне отказались продавать Бражко в Вулверхэмптон, а позже тот вообще проиграл конкуренцию Николаю Михайленко. Впрочем класс игрока остается высоким, поэтому Владимир в этой молодежке должен стать лидером и получит шанс перезапустить карьеру.

Пока же Владимир чаще фигурирует в светских новостях, ведь ему приписывают отношения с известной блогершей Дарьей Квитковой. Еще одной звездой в центре поля станет Егор Ярмолюк из Брентфорда.

Воспитанник Днепра-1 все чаще выходит в основе "пчел" и уже в следующем сезоне должен стать игроком основы в середняке АПЛ. Кроме того, Ярмолюк уже не раз вызывался в национальную команду и произвел положительное впечатление в дебютной игре против Бельгии в марте.



Егор Ярмолюк получает стабильную игровую практику в АПЛ / фото УАФ

Как и в ситуации со Смоляковым, Брентфорд не хотел отпускать футболиста на Евро из-за травмы. Впрочем и в этом случае УАФ удалось договориться. На еще одно место в центре поля претендуют все остальные хавбеки из списка почти в равных условиях.

Несколько большие шансы на место в старте у Валентина Рубчинского. Игрок Динамо может стать как раз соединительной цепочкой между Бражко и Ярмолюком. Там же может выйти и Олег Очеретько, который удачно пользуется арендой из Шахтера в Карпаты.

Если же команде нужно больше атаковать, здесь подойдет кандидатура Антона Царенко. Игрок Динамо выступает в польской Лехии и нередко используется на фланге. Тем более, с вингерами ситуация в молодежке не такая радужная.

Стоит знать Шотландский клуб указал на дверь игроку сборной Украины U-21

ВИНГЕРЫ

Назарий Волошин (Динамо)

Владислав Великан (Колос)

Максим Брагару (Динамо)

Илья Квасница (Карпаты)

Состояние фланговых полузащитников вызывает определенное беспокойство. Трое из четырех вингеров не являются игроками основы в своих клубах и откровенно не впечатляли в этом сезоне.

Волошин является "железным" футболистом старта у Мельгосы и именно в молодежке показывает необходимый уровень. В Динамо же у игрока лишь три результативных действия в прошлом сезоне.



Назарий Волошин куда лучше играет за сборную, чем в клубе / фото ФК Динамо

Что же касается Брагара, то его выступления в Динамо еще менее убедительны. Прошлым летом вингер перебрался из Черноморца в киевский клуб и пока не тянет уровень команды. Впрочем в сборной именно он считается основным левым вингером.

В свою очередь Квасница и Великан больше используются как джокеры. Первому эта роль очень подходит, ведь 3 из своих четырех голов за команду U-21 Илья забил именно с замены. Квасница был лидером Руха, однако после трансфера в Карпаты попал под ротацию.

Зато Великан – единственный вингер команды из основы своего клуба. Игрок Колоса впечатлил во второй части прошлого сезона, оформив девять результативных действий.

Звездным временем Владислава стала игра против Шахтера с голом и тремя ассистами. Впрочем в сборной он является лишь дублером Волошина. При этом тренерский штаб еще и отказался от Максима Хланя, который провел успешный сезон в Лехии.

НАПАДЧИКИ

Богдан Вьюнник (Лехия)

Владислав Ванат (Динамо)

В квалификации Унаи Мельгоса стабильно отдавал места в заявке Богдану Вьюннику и Олегу Краснопиру. Впрочем два фактора повлияли на то, что экс-бомбардир Руха и ныне игрок Карпат не поехал на Евро.

Во-первых, сам футболист после трансфера в "зелено-белых" регрессировал и почти перестал забивать. В этом плане Вьюнник более перспективный вариант, ведь он забронировал место в основе Лехии.

Во-вторых, у тренера команды появилась возможность вызвать Владислава Ваната. Несомненно, именно нападающий Динамо и лучший игрок сезона в УПЛ и станет лидером коллектива.



Владислав Ванат два сезона подряд выигрывает бомбардирскую гонку в УПЛ / фото ФК Динамо

Несмотря на свои 23 года, Ванат уже успел дважды выиграть бомбардирскую гонку в УПЛ. В этом сезоне на его счету уже 21 гол во всех клубных турнирах. Более того, с прошлого сентября Владислав стал постоянно вызываться в национальную команду.

Нападающий уже успел забить Чехии и Бельгии, а в заявке Реброва он имеет стабильное место в основе. Лишь из-за отсутствия официальных матчей в июне Сергей Станиславович "пожертвовал" Ваната команде U-21.

Напомним, что Украина попала на Евро-2025 в группу D, где будет противостоять Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландам (18 июня). Финал ЧЕ пройдет 28-го числа в Братиславе.