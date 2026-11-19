Итоговое распределение сил в Лиге наций определило, из какой корзины жеребьевки каждая сборная начнет свой путь в квалификации к финальной части Евро-2028. Украина рискует получить двух сильных соперников.

Состав отборочных групп станет известен после проведения жеребьевки. До нее осталось совсем немного, сообщает 24 Канал.

Как будет проходить процедура жеребьевки

УЕФА ожидает, что все команды будут распределены по группам в течение примерно 40 минут после начала технической части жеребьевки.

54 сборные УЕФА (без дисквалифицированной России) распределены по 5 корзинам. Четыре из них содержат по 12 команд, а еще одна – шесть участников дивизиона D Лиги наций, который со следующего розыгрыша будет расформирован.

Состав корзин:

Корзина 1: Испания, Португалия, Нидерланды, Англия, Франция, Италия, Дания, Бельгия, Германия, Греция, Норвегия, Хорватия.

Испания, Португалия, Нидерланды, Англия, Франция, Италия, Дания, Бельгия, Германия, Греция, Норвегия, Хорватия. Корзина 2: Уэльс, Сербия, Турция, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Чехия, Словения, Ирландия.

Уэльс, Сербия, Турция, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Чехия, Словения, Ирландия. Корзина 3: УКРАИНА , Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Словакия, Албания, Исландия, Шотландия, Косово.

, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Словакия, Албания, Исландия, Шотландия, Косово. Корзина 4: Кипр, Финляндия, Молдова, Фарерские острова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Беларусь.

Кипр, Финляндия, Молдова, Фарерские острова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Беларусь. Корзина 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Будут сформированы 12 групп, шесть из которых будут состоять из 5 команд, а еще шесть – из четырех.

Поскольку участникам плей-офф Лиги наций потребуется выделить игровые дни для проведения этих матчей, к четвертьфиналистам применяются особые правила: они не будут точно знать свою группу, а во время жеребьевки в шариках будут не названия стран, а надписи "победитель четвертьфинала 1", "победитель четвертьфинала 2" и т. д. Все победители обязательно попадут в группы из 4 команд.

В группах из 5 команд может быть не более одной сборной, участвующей в плей-офф за повышение/понижение в классе или проигравшей в четвертьфинале Лиги наций.

Также УЕФА распределяет хозяев Евро-2028 – Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию, а также Северную Ирландию – по разным группам.

Не могут встретиться между собой страны, в отношении которых УЕФА применяет обязательное разведение по политическим соображениям – например, Украина и Беларусь. Обе, кстати, официально обязаны проводить свои матчи на нейтральных стадионах.

Традиционно будут действовать и ограничения, связанные с большими расстояниями между странами или климатическими условиями. В группе может быть не более одной страны, где существует вероятность морозов и снега осенью, а также не более одной пары, между которыми продолжительность полетов и наземных процедур в аэропортах превышает 8 часов.

Когда УЕФА проведет жеребьевку отборочного турнира к Евро-2028

Официальная церемония определения отборочных групп квалификационного турнира к Евро-2028 запланирована на воскресенье, 6 декабря 2026 года. Она пройдет в Международном конференц-центре в Белфасте, Северная Ирландия.

Процедура должна начаться в 17:00 по местному времени – в Киеве это будет 19:00.