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Склад відбіркових груп стане відомим після проведення процедури жеребкування. Чекати на неї залишилось недовго, повідомляє 24 Канал.

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Якою буде процедура жеребкування

УЄФА очікує, що усі команди буде розподілено по групах упродовж приблизно 40 хвилин після початку технічної частини жеребкування.

54 збірні УЄФА (без дискваліфікованої Росії) розподілені на 5 кошиків. 4 з них містять по 12 команд, ще один – шість учасників дивізіону D Ліги націй, який з наступного розіграшу буде розформований.

Склад кошиків:

Кошик 1: Іспанія, Португалія, Нідерланди, Англія, Франція, Італія, Данія, Бельгія, Німеччина, Греція, Норвегія, Хорватія.

Іспанія, Португалія, Нідерланди, Англія, Франція, Італія, Данія, Бельгія, Німеччина, Греція, Норвегія, Хорватія. Кошик 2: Вельс, Сербія, Туреччина, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Словенія, Ірландія.

Вельс, Сербія, Туреччина, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Словенія, Ірландія. Кошик 3: УКРАЇНА , Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Словаччина, Албанія, Ісландія, Шотландія, Косово.

, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Словаччина, Албанія, Ісландія, Шотландія, Косово. Кошик 4: Кіпр, Фінляндія, Молдова, Фарерські острови, Вірменія, Болгарія, Люксембург, Казахстан, Латвія, Сан-Марино, Естонія, Білорусь.

Кіпр, Фінляндія, Молдова, Фарерські острови, Вірменія, Болгарія, Люксембург, Казахстан, Латвія, Сан-Марино, Естонія, Білорусь. Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Будуть визначені 12 груп, шість з яких складатимуть із 5 команд та ще шість – із чотирьох.

Оскільки учасникам плей-оф Ліги націй потрібно буде виділити ігрові дні на проведення цих поєдинків, застосовуються особливі правила для чвертьфіналістів: вони не знатимуть точно своєї групи, а під час жеребкування в кульках будуть не назви країн, а написи "переможець чвертьфіналу 1", "переможець чвертьфіналу 2" тощо. Усі переможці обов'язково потраплять у групи з 4 команд.

У групах з 5 команд може бути не більше однієї збірної, яка бере участь у плей-оф за підвищення/пониження в класі або ж програє у чвертьфіналі Ліги націй.

Також УЄФА розводить господарів Євро-2028 Англію, Шотландію, Вельс та Ірландію, а також Північну Ірландію по різних групах.

Не можуть між собою зустрітися країни, щодо яких УЄФА застосовує обов'язкове розведення з політичних міркувань – наприклад, Україна та Білорусь. Обидві, до речі, офіційно зобов'язані проводити свої матчі на нейтральних стадіонах.

Традиційно існуватимуть і обмеження, пов'язані з великими відстанями між країнами або кліматичними умовами. У групі може бути не більше однієї країни, де є ймовірність морозів та снігу восени, а також не більше однієї пари, між якими тривалість польотів та наземних процедур в аеропортах перевищує 8 годин.

Коли УЄФА проведе жеребкування відбору на Євро-2028

Офіційна церемонія визначення відбіркових груп кваліфікаційного турніру до Євро-2028 запланована на неділю, 6 грудня 2026 року. Її прийматиме Міжнародний центр зібрань у Белфасті, що в Північній Ірландії.

Процедура має розпочатися о 17:00 за місцевим часом – у Києві це буде 19:00.