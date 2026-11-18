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Підопічні Андреа Мальдери отримають дві збірні, які у рейтингу стоять вище за "синьо-жовтих". А вихід на чемпіонат Старого світу буде можливим лише у разі фінішу не нижче другого місця у відбірковій групі, пише 24 Канал.

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Склад кошиків жеребкування кваліфікації Євро-2028

Не надто вдалий виступ у Лізі націй відкинув нашу команду у третій кошик. Загалом розподіл усіх національних асоціацій УЄФА виглядає так:

Кошик 1: Іспанія, Португалія, Нідерланди, Англія, Франція, Італія, Данія, Бельгія, Німеччина, Греція, Норвегія, Хорватія.

Іспанія, Португалія, Нідерланди, Англія, Франція, Італія, Данія, Бельгія, Німеччина, Греція, Норвегія, Хорватія. Кошик 2: Вельс, Сербія, Туреччина, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Словенія, Ірландія.

Вельс, Сербія, Туреччина, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Словенія, Ірландія. Кошик 3: УКРАЇНА , Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Словаччина, Албанія, Ісландія, Шотландія, Косово.

, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Словаччина, Албанія, Ісландія, Шотландія, Косово. Кошик 4: Кіпр, Фінляндія, Молдова, Фарерські острови, Вірменія, Болгарія, Люксембург, Казахстан, Латвія, Сан-Марино, Естонія, Білорусь.

Кіпр, Фінляндія, Молдова, Фарерські острови, Вірменія, Болгарія, Люксембург, Казахстан, Латвія, Сан-Марино, Естонія, Білорусь. Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.

З усіма командами, які разом із нами опинились у третьому кошику, наші шляхи точно не перетнуться щонайменше до стадії плей-оф. Також не буде нашим суперником Білорусь – УЄФА розводить наші команди через співучасть білорусів у російській агресії проти України.

Формат відбору на Євро-2028

6 грудня у Белфасті відбудеться жеребкування кваліфікації, під час якого збірна України дізнається своїх суперників.

Загалом буде 12 груп по 4 або 5 збірних у кожній. Кількість команд залежить від того, чи буде у цій групі збірна, яка навесні та влітку братиме участь у вирішальних стадіях Ліги націй.

Наприклад, якщо Україні дістанеться із першого кошика Греція, яка не пройшла до чвертьфіналу, то в нашій групі буде 5 команд – хтось із найслабших збірних континенту з 5 кошика також складе нам компанію. Натомість якщо ми отримаємо Францію, яка продовжує боротьбу за трофей Ліги націй, то у відборі буде квартет.

Від кількості команд у групі залежить і дата старту кваліфікації. Для груп із 5 збірних відбір розпочнеться вже у березні, матчі також гратимуть у червні та під час двох вікон восени. Натомість квартети вступлять у боротьбу тільки у вересні, а ті, хто не беруть участь у Лізі націй, заповнять пропуски у своєму графіку контрольними поєдинками.

Переможці груп виходять напряму на Євро-2028. Також путівки отримають 8 з 12 найкращих других команд. Решта прямуватимуть до плей-оф, формат якого УЄФА визначить окремо, залежно від кількості збірних-господарок, які кваліфікуються напряму.