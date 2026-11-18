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Подопечные Андреа Мальдери получат две сборные, которые в рейтинге стоят выше "сине-желтых". А выход на чемпионат Старого Света станет возможен только в случае занятия не ниже второго места в отборочной группе, пишет 24 Канал.

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Состав корзин жеребьевки отборочного турнира Евро-2028

Не слишком удачное выступление в Лиге наций отбросило нашу команду в третью корзину. В целом распределение всех национальных ассоциаций УЕФА выглядит так:

Корзина 1: Испания, Португалия, Нидерланды, Англия, Франция, Италия, Дания, Бельгия, Германия, Греция, Норвегия, Хорватия.

Испания, Португалия, Нидерланды, Англия, Франция, Италия, Дания, Бельгия, Германия, Греция, Норвегия, Хорватия. Корзина 2: Уэльс, Сербия, Турция, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Чехия, Словения, Ирландия.

Уэльс, Сербия, Турция, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Чехия, Словения, Ирландия. Корзина 3: УКРАИНА , Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Словакия, Албания, Исландия, Шотландия, Косово.

, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Словакия, Албания, Исландия, Шотландия, Косово. Корзина 4: Кипр, Финляндия, Молдова, Фарерские острова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Беларусь.

Кипр, Финляндия, Молдова, Фарерские острова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Беларусь. Корзина 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Со всеми командами, которые вместе с нами оказались в третьей корзине, наши пути точно не пересекутся как минимум до стадии плей-офф. Также нашим соперником не станет Беларусь – УЕФА разводит наши команды из-за соучастия белорусов в российской агрессии против Украины.

Формат отбора на Евро-2028

6 декабря в Белфасте состоится жеребьевка квалификации, в ходе которой сборная Украины узнает своих соперников.

Всего будет 12 групп по 4 или 5 сборных в каждой. Количество команд зависит от того, будет ли в этой группе сборная, которая весной и летом будет участвовать в решающих стадиях Лиги наций.

Например, если Украине достанется из первой корзины Греция, которая не прошла в четвертьфинал, то в нашей группе будет 5 команд – одна из самых слабых сборных континента из 5-й корзины также составит нам компанию. Зато если нам достанется Франция, которая продолжает борьбу за трофей Лиги наций, то в отборе будет квартет.

От количества команд в группе зависит и дата начала отборочного турнира. Для групп из 5 сборных отбор начнется уже в марте, матчи также будут проходить в июне и в течение двух окон осенью. В свою очередь, квартеты вступят в борьбу только в сентябре, а те, кто не участвует в Лиге наций, заполнят пробелы в своем графике контрольными матчами.

Победители групп выходят напрямую на Евро-2028. Также путевки получат 8 из 12 лучших команд, занявших вторые места. Остальные команды пройдут в плей-офф, формат которого УЕФА определит отдельно, в зависимости от количества сборных-хозяек, которые квалифицируются напрямую.