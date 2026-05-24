Россиянам вернули флаг и гимн: в европейской гимнастике приняли скандальное решение

Европейская федерация гимнастики официально поддержала возвращение россиян и белорусов к международным стартам без ограничений. Теперь спортсмены страны-агрессора снова будут выступать под своими флагами и гимнами.

После решения World Gymnastics о полной отмене санкций аналогичный шаг сделала и European Gymnastics, сообщает сайт организации. Скандальное решение уже вызвало волну возмущения среди украинских болельщиков и спортивного сообщества.

Что известно о возвращении россиян?

Исполком European Gymnastics поддержал решение World Gymnastics о снятии всех ограничений с представителей России и Беларуси. Отныне спортсмены из этих стран смогут участвовать в международных турнирах под национальными флагами и с исполнением гимна в случае побед.

Речь идет обо всех дисциплинах под эгидой федерации: спортивной и художественной гимнастике, акробатике, аэробике и прыжках на батуте. Запрет действовал с марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина ранее бойкотировала конгресс из-за допуска россиян

Еще в 2023 году Украинская федерация гимнастики бойкотировала конгресс European Gymnastics из-за участия представителей России и Беларуси. Тогда украинская сторона подчеркивала недопустимость любого сотрудничества со спортивными структурами стран-агрессоров.

Теперь же российские и белорусские спортсмены окончательно возвращаются в международную гимнастику без каких-либо символических ограничений. В World Gymnastics объяснили свое решение принципами "равенства" и "отделения спорта от политики".

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Стелла Захарова раскритиковала украинских чиновников за недостаточно жесткую реакцию на возвращение россиян в международную спортивную гимнастику.