Вице-президент Украинской федерации гимнастики не сдерживала эмоций после очередных решений международных структур в отношении российских спортсменов. На своей странице в фейсбуке она отметила, что проблема не только в федерациях мира, но и в недостаточно жесткой реакции со стороны украинского спортивного руководства.

Смотрите также "Стелют красную дорожку": что говорят в Европарламенте о возвращении России в большой спорт

Что сказала Захарова?

Стелла Захарова заявила, что Украина должна действовать значительно агрессивнее на международной арене, когда речь идет о блокировании возвращения представителей России. По ее словам, вопрос следует адресовать не только международным организациям, но и украинскому Министерству молодежи и спорта, которое должно системно отстаивать национальные интересы.

Где наше профильное министерство? Где сильная, четкая, публичная позиция государства? Где спортивная дипломатия? Где системная работа на международном уровне? Где голос, который должен звучать не тихо, не формально, не "для галочки", а максимально жестко? Потому что складывается впечатление, что вся ответственность снова переложена на федерацию,

– отметила вице-президент Украинской федерации гимнастики.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Функционер фактически публично поставила под сомнение эффективность работы государственных структур в вопросе спортивной изоляции страны-агрессора, намекнув, что часть возможностей уже было потеряно.

Украина снова бьет тревогу из-за спортивной дипломатии

Захарова подчеркнула, что украинская сторона постоянно обращается в международные инстанции с требованием полного отстранения россиян. Она напомнила, что на фоне войны любые компромиссы или "нейтральный статус" для спортсменов из России вызывают серьезное возмущение в украинском обществе.

По ее убеждению, без активного давления со стороны государства и федераций Россия и в дальнейшем будет возвращаться в мировой спорт через уступки международных структур.

Россиян допускают к стартам

Накануне исполнительный комитет World Gymnastics принял решение немедленно отменить все ограничения, которые применялись к российским и белорусским спортсменам с февраля 2022 года, говорится на сайте организации.

Специальные правила FIG по участию спортсменов и персонала AIN (с нейтральным статусом) прекратили свое действие.

Это решение означает, что российским и белорусским гимнастам разрешено соревноваться под национальной символикой, флагом и гимном на всех международных стартах под эгидой организации.

Решение было принято на заседании Исполкома в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 16-17 мая 2026 года.