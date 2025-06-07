Звездный легионер Полесья хочет покинуть Украину после российского обстрела: реакция клуба

Россия систематически терроризирует Украину ракетными обстрелами и беспилотниками. Накануне состоялась очередная массированная атака, целью которой, в частности, был Житомир.

Во время нее беспилотник взорвался возле дома футболиста Полесья Факундо Батисты. После этого он решил сменить клубную прописку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport 890.

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Покинет ли Батиста Полесье

По информации источника, в результате взрыва в его доме повылетали окна. После этого уругвайский нападающий попросил своего агента найти ему команду в другой стране.

По информации журналиста Диего Йокаса, в услугах Батисты заинтересован Пеньяроль. В этом клубе форвард играл на правах аренды из Некаксы перед тем, как оказался в Полесье.

Однако многие другие уругвайские инсайдеры и СМИ сообщают, что возвращение Факундо в Пеньяроль маловероятно. Главной причиной является нежелание "волков" отпускать своего нападающего.

Важно. На эти слухи уже отреагировали в Полесье. Спортивный директор Вячеслав Шевчук в комментарии УФ, заявил, что легионеры знают, когда подписывают контракт, что в Украине идет война, поэтому должны быть готовы к различным ситуациям. При этом функционер утверждает, что жилье уругвайца не пострадало и он ничего не слышал о желании футболиста покинуть "волков".

Напомним, что Факундо Батиста выступает за Полесье с января 2025 года. За это время он провел за житомирский клуб 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал один ассист.