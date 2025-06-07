Під час неї безпілотник вибухнув біля будинку футболіста Полісся Факундо Батісти. Після цього він вирішив змінити клубну прописку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport 890.

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Чи залишить Батіста Полісся

За інформацією джерела, внаслідок вибуху в його оселі повилітали вікна. Після цього уругвайський нападник попросив свого агента знайти йому команду в іншій країні.

За інформацію журналіста Дієго Йокаса, у послугах Батісти зацікавлений Пеньяроль. У цьому клубі форвард грав на правах оренди з Некакси перед тим, як опинився в Поліссі.

Проте чимало інших уругвайських інсайдерів і ЗМІ повідомляють, що повернення Факундо до Пеньяроля є малоймовірним. Головною причиною є небажання "вовків" відпускати свого нападника.

Важливо. На ці чутки вже відреагували в Поліссі. Спортивний директор В'ячеслав Шевчук у коментарі УФ, заявив, що легіонери знають, коли підписують контракт, що в Україні триває війна, тому мають бути готовими до різних ситуацій. При цьому функціонер стверджує, що житло уругвайця не постраждало й він нічого не чув про бажання футболіста залишити "вовків".

Нагадаємо, що Факундо Батіста виступає за Полісся з січня 2025 року. За цей час він провів за житомирський клуб 15 матчів, у яких забив сім голів і віддав один асист.