Напередодні цього матчу відбулася традиційна пресконференція за участі головних тренерів. На ній Сергій Ребров розповів, яку ціль має його команда, беручи участь у змаганні, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

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Що сказав Ребров перед грою з Канадою

Наставник "синьо-жовтих" заявив, що товариський турнір в Торонто важливий у першу чергу для підготовки гравців збірної України до відбору на чемпіонат світу-2026. Він хоче придивитися до нових футболістів, які заслужили на свій шанс виступами протягом сезону-2024/2025.

"Після того, як сезон в Україні та Європі закінчився, деякі гравці отримали травми, тому ми були змушені шукати нових, зокрема, молодих. Як ви знаєте, на останньому Євро збірна України мала один із наймолодших складів. І навіть зараз ми запрошуємо більше молодих гравців.

На цьому турнірі хочемо подивитись своїх молодих гравців. Є багато футболістів з УПЛ, які дійсно заслуговують на виклик до національної команди. Ми дамо шанс кожному гравцю. Як я сказав, ці матчі – це підготовка до дуже важливого початку кваліфікації на ЧС", – сказав Ребров.

Повна пресконференція Реброва перед грою Канада – Україна: дивіться відео

Довідка. Матч Канада – Україна розпочнеться о 22:30 за київським часом. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція гри.

Нагадаємо, що відбір на ЧС-2026 Україна розпочне у вересні. Її суперниками у кваліфікаційній групі стануть: Франція, Ісландія та Азербайджан.