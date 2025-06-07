Також четвертим учасником товариського турніру стане збірна Кот-д'Івуару, із якою наша національна команда не перетнеться. Поєдинки відбуватимуться із 7-го по 11-те червня (за київським часом).

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На заокеанський турнір Сергій Ребров викликав 26 футболістів. Щоправда, першочергова заявка вже зазнала змін через травми та хвороби. Із неї вилетіли Олександр Назаренко із Полісся (ушкодження) та динамівець Владислав Дубінчак (вітрянка).

24 Канал розповідає про заявку української збірної на турнір у Канаду та як змінилась ринкова вартість футболістів. До уваги брались вартості гравців, які увійшли у список Сергія Реброва на товариський турнір.

Заявка збірної України з футболу

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар)

Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар) Захисники: Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Тимчик (Динамо), Олександр Мартинюк (Олександрія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обоє – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся)

Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Тимчик (Динамо), Олександр Мартинюк (Олександрія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обоє – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся) Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Кабаєв (усі – Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк.

Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Кабаєв (усі – Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк. Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос).

Трансферні цінники українців: хто зріс у ціні, а хто впав у вартості

Майже у кожній позиційній ланці поля (воротар, захисник, півзахисник та нападник) є українці, які підійнялись у вартості.

Першочергово мова йде про першого номера лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна. 23-річний голкіпер "орлів" тепер коштує 28 мільйонів євро (із 30 травня 2025 року). Його вартість зросла на три мільйони євро, адже станом на 19 грудня минулого року Трубін вартував 25 мільйонів. Наразі це найвища трансферна вартість у кар'єрі українця.

До порівняння, у Шахтарі найвищий цінник на Анатолія стояв 22 мільйони євро (станом на 21 червня 2023 року).

І це не дивно, адже Анатолій є основним голкіпером одного із провідних португальських клубів. У клубному сезоні, що минув 2024/2025 український воротар взяв участь у 47 матчах в усіх турнірах: 48 пропущених голів та 19 "сухих" поєдинків.



Трансферна вартість Трубіна / Скриншот із Transfermartk

Другим у цьому рейтингу гравців збірної України, які додали у ціні є центрбек англійського Борнмута Ілля Забарний. 22-річний центральний захисник є одним із лідерів "вишень". Завдяки вдалим виступав Забарний може не затриматись надовго у Борнмуті. Футбольна преса вже сватає українця до складу переможця Ліги чемпіонів-2024/2025 паризького ПСЖ.

Також у своїй кар'єрі Ілля постійно росте у вартості, яка вже дісталась цінника у 42 мільйони євро (30 травня 2025). Перед оновленням Transfermarkt ціна Забарного складала 40 мільйонів (18 березня 2025). Український захисник є другим найдорожчим гравцем у складі Борнмута та найдорожчим футболістом із України.

Оце так! У перші місяці після переїзду у Борнмут вартість Іллі Забарного складала 18 мільйонів євро.

У цьому сезоні-2024/2025 Забарний провів за клуб АПЛ 39 матчів, у яких відзначився асистом та 4 жовтими картками.



Вартість Іллі Забарного: графік змін / Скриншот із Transfermarkt

Також позитивного прогресу у ринковій вартості, але не такого істотного зазнав нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук. Ціна львів'янина складає рівно три мільйони євро. А до цього Яремчук коштував 2,8 мільйона, Тобто цінник гравця зріс на 200 тисяч євро. Востаннє три мільйони євро нападник коштував ще у грудні 2023-го, коли грав за іспанську Валенсію.

Це далеко не межа для Романа, який у 2021-му році коштував 17,5 мільйонів євро, коли ще грав за Гент та Бенфіку.

29-річний форвард зіграв у 33-х іграх Олімпіакоса, у яких відзначився 10 голами та 4 асистами (в усіх турнірах).



Як змінювалась вартість Яремчука / Скриншот із Transfermarkt

Єдиним футболістом, який втратив у вартості, серед числа викликаних футболістів це лівий захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко. Його вартість після оновлення складає 20 мільйонів євро. Сашко втратив два мільйони.

Востаннє Зіна коштував 20 мільйонів ще 18 травня 2021 року, коли українець ще виступав за Манчестер Сіті. Найбільшого свого цінника Олександр досягав вже бувши "каноніром". Із 20 червня по 19-те грудня 2023-го вартість Зінченка складала 42 мільйони євро. Стільки ж зараз коштує Забарний.



Як змінювалась вартість Зінченка / Скриншот із Transfermarkt

На жаль, Зінченко втратив місце в основі лондонського клубу та провів у сезоні-2024/2025 23 матчі, у яких відзначився голом та асистом. Все більше інформації з'являється навколо можливого відходу Олександра із Арсенала, де на нього, видно, не розраховує Мікель Артета.

Топ-10 найдорожчих гравців збірної України

Сергій Ребров викликав на товариський турнір не повну бойову обойму національної команди. Тут немає ні Артема Довбика (30 мільйонів євро), ні Віталія Миколенка (28 мільйонів євро), ні інших гравців, які перебувають у розташуванні "молодіжки". І Довбик, і Миколенко входять у топ-4 найдорожчих футболістів української збірної. Більше коштують лише Забарний та Судаков.

24 Канал виділив десятку найдорожчих гравців "синьо-жовтих", які візьмуть участь у заокеанському турнірі, тому у ній немає Довбика та Миколенка.



Забарний – найдорожчий гравець збірної України / Фото Getty Images

Топ-10 найдорожчих гравців збірної України у Канаді:

Ілля Забарний (Борнмут, Англія) – 42 мільйони євро Георгій Судаков (Шахтар Донецьк) – 32 Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія) – 28 Віктор Циганкова (Жирона, Іспанія) – 22 Олександр Зінченко (Арсенал, Англія) – 20 Андрій Лунін (Реал, Іспанія) – 20 Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк) – 18 Микола Шапаренко (Динамо Київ) – 10 Артем Бондаренко (Шахтар Донецьк) – 10 Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина) – 8

Для порівняння! У складі збірної Канади лише двоє гравців коштують 50 мільйонів євро: Альфонсо Девіс (70 мільйонів) та Джонатан Девіс (50 мільйонів). Натомість у національній команді Нової Зеландії лише її капітан Кріс Вуд вартує 10 мільйонів євро (найдорожчий гравець).

Найдешевшим гравцем заявки збірної є динамівець Микола Михайленко – 800 тисяч євро. Також по одному мільйону євро коштують "гірник" Єгор Назарина та ще один дебютант команди із Олександрії Олександр Мартинюк.

Майбутні ювіляри та найкращі бомбардири "синьо-жовтих"

Одразу двоє українських футболістів можуть святкувати ювілей у футболці національної команди. Мова йде про Віктора Циганкова, у якого за спиною 59 матчів, та Богдана Михайліченка, у якого 9 зіграних поєдинків.

Якщо Георгій Судаков візьме участь в обох зустрічах у Канаді, то доведе свою статистику поєдинків за Україну до 30-ти.

Цікаво, що лише 9 гравців із нинішньої заявки мають розмочений нуль у графі забитих голів за збірну. Найкращим бомбардиром є нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук – 17 голів.



Роман Яремчук / Фото Getty Images

Також по 13 та 10 м'ячів відповідно у доробку Віктора Циганкова та Олександра Зінченка. Три результативні удари у Георгія Судакова. По два м'ячі наколотили одразу троє гравців: Олександр Зубков, Ілля Забарний та Микола Шапаренко.

Олександр Тимчик та Олексій Гуцуляк мають у своєму активі по голу. Більше жоден із футболістів не забивав.

Вже у найближчих матчах ця статистика може зазнати змін.