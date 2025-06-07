Также четвертым участником товарищеского турнира станет сборная Кот-д'Ивуара, с которой наша национальная команда не пересечется. Поединки будут проходить с 7-го по 11-е июня (по киевскому времени).

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На заокеанский турнир Сергей Ребров вызвал 26 футболистов. Правда, первоочередная заявка уже претерпела изменения из-за травм и болезней. Из нее вылетели Александр Назаренко из Полесья (повреждения) и динамовец Владислав Дубинчак (ветрянка).

24 Канал рассказывает о заявке украинской сборной на турнир в Канаду и как изменилась рыночная стоимость футболистов. Во внимание брались стоимости игроков, которые вошли в список Сергея Реброва на товарищеский турнир.

Заявка сборной Украины по футболу

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер) Защитники: Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (Плимут), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Тымчик (Динамо), Александр Мартынюк (Александрия), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье)

Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (Плимут), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Тымчик (Динамо), Александр Мартынюк (Александрия), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье) Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Кабаев (все – Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк.

Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Кабаев (все – Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк. Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос).

Трансферные ценники украинцев: кто вырос в цене, а кто упал в стоимости

Почти в каждой позиционной звене поля (вратарь, защитник, полузащитник и нападающий) есть украинцы, которые поднялись в стоимости.

В первую очередь речь идет о первом номере лиссабонской Бенфики Анатолия Трубина. 23-летний голкипер "орлов" теперь стоит 28 миллионов евро (с 30 мая 2025 года). Его стоимость выросла на три миллиона евро, ведь по состоянию на 19 декабря прошлого года Трубин стоил 25 миллионов. Сейчас это самая высокая трансферная стоимость в карьере украинца.

К сравнению, в Шахтере самый высокий ценник на Анатолия стоял 22 миллиона евро (по состоянию на 21 июня 2023 года).

И это неудивительно, ведь Анатолий является основным голкипером одного из ведущих португальских клубов. В клубном сезоне, что прошел 2024/2025 украинский вратарь принял участие в 47 матчах во всех турнирах: 48 пропущенных голов и 19 "сухих" поединков.



Трансферная стоимость Трубина / Скриншот с Transfermartk

Вторым в этом рейтинге игроков сборной Украины, которые прибавили в цене является центрбек английского Борнмута Илья Забарный. 22-летний центральный защитник является одним из лидеров "вишен". Благодаря удачным выступлениям Забарный может не задержаться надолго в Борнмуте. Футбольная пресса уже сватает украинца в состав победителя Лиги чемпионов-2024/2025 парижского ПСЖ.

Также в своей карьере Илья постоянно растет в стоимости, которая уже добралась ценника в 42 миллиона евро (30 мая 2025). Перед обновлением Transfermarkt цена Забарного составляла 40 миллионов (18 марта 2025). Украинский защитник является вторым самым дорогим игроком в составе Борнмута и самым дорогим футболистом из Украины.

Вот это да! В первые месяцы после переезда в Борнмут стоимость Ильи Забарного составляла 18 миллионов евро.

В этом сезоне-2024/2025 Забарный провел за клуб АПЛ 39 матчей, в которых отметился ассистом и 4 желтыми карточками.



Стоимость Ильи Забарного: график изменений / Скриншот с Transfermarkt

Также положительный прогресс в рыночной стоимости, но не такого существенного потерпел нападающий греческого Олимпиакоса Роман Яремчук. Цена львовянина составляет ровно три миллиона евро. А до этого Яремчук стоил 2,8 миллиона, То есть ценник игрока вырос на 200 тысяч евро. Последний раз три миллиона евро нападающий стоил еще в декабре 2023-го, когда играл за испанскую Валенсию.

Это далеко не предел для Романа, который в 2021-м году стоил 17,5 миллионов евро, когда еще играл за Гент и Бенфику.

29-летний форвард сыграл в 33-х играх Олимпиакоса, в которых отметился 10 голами и 4 ассистами (во всех турнирах).



Как менялась стоимость Яремчука / Скриншот с Transfermarkt

Единственным футболистом, который потерял в стоимости, среди числа вызванных футболистов это левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко. Его стоимость после обновления составляет 20 миллионов евро. Саша потерял два миллиона.

Последний раз Зина стоил 20 миллионов еще 18 мая 2021 года, когда украинец еще выступал за Манчестер Сити. Наибольшего своего ценника Александр достигал уже будучи "канониром". С 20 июня по 19-е декабря 2023-го стоимость Зинченко составляла 42 миллиона евро. Столько же сейчас стоит Забарный.



Как менялась стоимость Зинченко / Скриншот с Transfermarkt

К сожалению, Зинченко потерял место в основе лондонского клуба и провел в сезоне-2024/2025 23 матча, в которых отметился голом и ассистом. Все больше информации появляется вокруг возможного ухода Александра из Арсенала, где на него, видно, не рассчитывает Микель Артета.

Топ-10 самых дорогих игроков сборной Украины

Сергей Ребров вызвал на товарищеский турнир не полную боевую обойму национальной команды. Здесь нет ни Артема Довбыка (30 миллионов евро), ни Виталия Миколенко (28 миллионов евро), ни других игроков, находящихся в расположении "молодежки". И Довбык, и Миколенко входят в топ-4 самых дорогих футболистов украинской сборной. Больше стоят только Забарный и Судаков.

24 Канал выделил десятку самых дорогих игроков "сине-желтых", которые примут участие в заокеанском турнире, поэтому в ней нет Довбика и Миколенко.



Забарный – самый дорогой игрок сборной Украины / Фото Getty Images

Топ-10 самых дорогих игроков сборной Украины в Канаде:

Илья Забарный (Борнмут, Англия) – 42 миллиона евро Георгий Судаков (Шахтер Донецк) – 32 Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия) – 28 Виктор ЦЫГАНКОВ (Жирона, Испания) – 22 Александр Зинченко (Арсенал, Англия) – 20 Андрей Лунин (Реал, Испания) – 20 Николай Матвиенко (Шахтер Донецк) – 18 Николай Шапаренко (Динамо Киев) – 10 Артем Бондаренко (Шахтер Донецк) – 10 Александр Зубков (Трабзонспор, Турция) – 8

Для сравнения! В составе сборной Канады лишь двое игроков стоят 50 миллионов евро: Альфонсо Дэвис (70 миллионов) и Джонатан Дэвис (50 миллионов). Зато в национальной команде Новой Зеландии только ее капитан Крис Вуд стоит 10 миллионов евро (самый дорогой игрок).

Самым дешевым игроком заявки сборной является динамовец Николай Михайленко – 800 тысяч евро. Также по одному миллиону евро стоят "горняк" Егор Назарина и еще один дебютант команды из Александрии Александр Мартынюк.

Будущие юбиляры и лучшие бомбардиры "сине-желтых"

Сразу двое украинских футболистов могут праздновать юбилей в футболке национальной команды. Речь идет о Викторе Цыганкове, у которого за спиной 59 матчей, и Богдана Михайличенко, у которого 9 сыгранных поединков.

Если Георгий Судаков примет участие в обеих встречах в Канаде, то доведет свою статистику поединков за Украину до 30-ти.

Интересно, что только 9 игроков из нынешней заявки имеют размоченный ноль в графе забитых голов за сборную. Лучшим бомбардиром является нападающий греческого Олимпиакоса Роман Яремчук – 17 голов.



Роман Яремчук / Фото Getty Images

Также по 13 и 10 мячей соответственно в активе Виктора Цыганкова и Александра Зинченко. Три результативных удара у Георгия Судакова. По два мяча наколотили сразу трое игроков: Александр Зубков, Илья Забарный и Николай Шапаренко.

Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк имеют в своем активе по голу. Больше ни один из футболистов не забивал.

Уже в ближайших матчах эта статистика может претерпеть изменения.