Украинские фанаты не дерутся между собой: почему и как долго длится перемирие на трибунах
- 27 февраля 2014 года украинские ультрас заключили перемирие из-за давления со стороны властей за их мирную гражданскую позицию.
- Около 200 футбольных фанатов погибли во время войны России против Украины, защищая свою страну.
Футбол для многих болельщиков не просто игра, но и неотъемлемая часть жизни. В Украине довольно развито околофутболье, а каждая команда имеет немало фанатов.
Не так давно фаны устраивали массовые драки друг с другом, а также сжигали атрибутику клубов-соперников. Однако в определенный период времени болельщики заключили перемирие. Что стало причиной для прекращения фанатской вражды – рассказывает 24 Канал.
Читайте также Ярмоленко вмешался: фанаты Динамо забросали поле "Арены-Львов" файерами на матче с Шахтером
Что стало причиной для "фанатского перемирия" в Украине?
27 февраля 2014 года ультрас заключили перемирие между фанатскими движениями украинских клубов. Причиной стало давление со стороны органов власти и правопорядка на болельщиков из-за выражения ими мирной гражданской позиции.
Стоит отметить, что на официальном сайте ultras.org.ua даже было обнародовано заявление о "фанатском перемирии".
Мы, фанаты украинских футбольных клубов, заявляем о следующем. В нашем обществе сейчас сложилась очень непростая ситуация. В частности, в некоторых фанатских движений уже начались проблемы в своих городах с органами "правопорядка" и местной "властью" исключительно потому, что представители этих движений публично выразили свою мирную, гражданскую позицию, на которую они имеют полное право,
– говорится в заявлении.
Лидеры ультрас также отметили, что: "В связи с этим мы считаем, что продолжать любые противостояния между собой – это преступление, которое сыграет против нас же самих и в итоге только ухудшит сегодняшнюю ситуацию в обществе".
Какие возникли договоренности среди фанатов?
Кроме того, в заявлении объявили об определенных договоренностях между фанатами относительно перемирия, которые состоят из большого количества пунктов.
- Все элементы "городского", то есть спонтанного и не договорного околофутбола находятся под запретом.
- Завладение баннерами, шарфами и другими фанатскими атрибутами оппонентов находится под запретом.
- Оскорбительные баннеры, заряды в адрес друг друга или городов-оппонентов, команд-оппонентов находятся под запретом.
- На трибунах осуществляется жесткий контроль с целью не допустить появления шарфов с оскорблениями команд-оппонентов, а также сжигания шарфов команд-оппонентов.
- Под запретом находится создание граффити с образами команд и движений-оппонентов, а также пиар в интернете подобных граффити, а также любая граффити-война между фанатскими движениями.
- Осуществляется жесткий контроль за тем, чтобы исключить любые конфликтные ситуации с простыми болельщиками (не фанатами) команд-оппонентов как на выездных, так и на домашних матчах.
Поддержали "фанатское перемирие" ультрас 33 украинских клубов. Среди них фаны Динамо, Шахтера, Днепра, Металлиста и Карпат, а их лозунгом стали слова – "От Луганска до Карпат фанат фанату - друг и брат".
Что известно о деле Павличенко?
В 2011 году был убит судья Шевченковского районного суда города Киева Сергей Зубков. Расследование выявило, что отпечатки найдены на месте преступления принадлежат Дмитрию Павличенко.
В результате после нескольких заседаний в октябре 2012 года Дмитрия Павилченко приговорили к пожизненному заключению, а его сына Сергея лишили свободы сроком на 13 лет.
После чего в столице Украины возникли массовые протесты относительно заключения Павличенко. Болельщики не остались в стороне, поскольку Павличенко-младший был фаном Динамо, и начали протестовать против милицейского произвола.
А на многих стадионах появились баннеры в поддержку семьи Павличенко. В 2014 году Дмитрия и Сергея освободили, предоставив им статус политзаключенных после Революции достоинства.
Баннеры в поддержку Павличенко / Фото с сайта ультрас Украины
Известно, что позже Сергей Павличенко стал на защиту Украины. В 2023 году он погиб в бою с российскими оккупантами.
Как повлияла война на Востоке и аннексия Крыма?
Отметим, что многие фанаты украинских футбольных клубов стали на защиту Украины еще в 2014 году. Впрочем аннексия Крыма и проявления сепаратизма на Востоке стали причиной образования новых фанатских течений.
Так перед матчами чемпионата болельщики клубов начали проводить совместное шествие под лозунгом "За Единую Украину". А в марте 2014 года родилась знаменитая кричалка и песня "Путин – х***о!", которую создали ультрас Металлиста и Шахтера.
Ультрас поют песню о Путине: смотрите видео (осторожно присутствует нецензурная лексика)
Также в апреле того года в Харькове во время совместного шествия фанов Металлиста и Днепра произошла стычка. Болельщики встретились с пророссийски настроенными гражданами, в результате чего в больницу доставили десятки людей.
А 2 мая 2014 года в Одессе произошло столкновение фанов Черноморца и Металлиста с пророссийскими активистами, которая завершилась трагедией с большим количеством погибших.
Что известно об ультрас на войне России против Украины?
- Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Многие представители ультрас различных украинских клубов продолжили защищать или стали на защиту Родины.
- Многие из них вернулись домой на щите. По подсчетам "Трибуны героев" на войне погибли более 200 футбольных фанатов.
- 3 октября во время выполнения боевого задания погиб Евгений Лукьянюк, который был фанатом Динамо. Он служил в 210-м отдельном штурмовом подразделении.
- В августе 2025 года погиб известный фанат Днепра Евгений Коротченко и лидер коллектива летний флот. Ему навсегда осталось 32 года.
- Известно, что на фронте погиб Артем "Пиротехник" Антоненко. В гражданской жизни он был ультрасом донецкого Шахтера.