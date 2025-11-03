Украинские фанаты не дерутся между собой: почему и как долго длится перемирие на трибунах

Футбол для многих болельщиков не просто игра, но и неотъемлемая часть жизни. В Украине довольно развито околофутболье, а каждая команда имеет немало фанатов.

Не так давно фаны устраивали массовые драки друг с другом, а также сжигали атрибутику клубов-соперников. Однако в определенный период времени болельщики заключили перемирие. Что стало причиной для прекращения фанатской вражды – рассказывает 24 Канал.

Что стало причиной для "фанатского перемирия" в Украине?

27 февраля 2014 года ультрас заключили перемирие между фанатскими движениями украинских клубов. Причиной стало давление со стороны органов власти и правопорядка на болельщиков из-за выражения ими мирной гражданской позиции.

Стоит отметить, что на официальном сайте ultras.org.ua даже было обнародовано заявление о "фанатском перемирии".

Мы, фанаты украинских футбольных клубов, заявляем о следующем. В нашем обществе сейчас сложилась очень непростая ситуация. В частности, в некоторых фанатских движений уже начались проблемы в своих городах с органами "правопорядка" и местной "властью" исключительно потому, что представители этих движений публично выразили свою мирную, гражданскую позицию, на которую они имеют полное право,

– говорится в заявлении.

Лидеры ультрас также отметили, что: "В связи с этим мы считаем, что продолжать любые противостояния между собой – это преступление, которое сыграет против нас же самих и в итоге только ухудшит сегодняшнюю ситуацию в обществе".

Какие возникли договоренности среди фанатов?

Кроме того, в заявлении объявили об определенных договоренностях между фанатами относительно перемирия, которые состоят из большого количества пунктов.

Все элементы "городского", то есть спонтанного и не договорного околофутбола находятся под запретом.

Завладение баннерами, шарфами и другими фанатскими атрибутами оппонентов находится под запретом.

Оскорбительные баннеры, заряды в адрес друг друга или городов-оппонентов, команд-оппонентов находятся под запретом.

На трибунах осуществляется жесткий контроль с целью не допустить появления шарфов с оскорблениями команд-оппонентов, а также сжигания шарфов команд-оппонентов.

Под запретом находится создание граффити с образами команд и движений-оппонентов, а также пиар в интернете подобных граффити, а также любая граффити-война между фанатскими движениями.

Осуществляется жесткий контроль за тем, чтобы исключить любые конфликтные ситуации с простыми болельщиками (не фанатами) команд-оппонентов как на выездных, так и на домашних матчах.

Поддержали "фанатское перемирие" ультрас 33 украинских клубов. Среди них фаны Динамо, Шахтера, Днепра, Металлиста и Карпат, а их лозунгом стали слова – "От Луганска до Карпат фанат фанату - друг и брат".

Что известно о деле Павличенко?

В 2011 году был убит судья Шевченковского районного суда города Киева Сергей Зубков. Расследование выявило, что отпечатки найдены на месте преступления принадлежат Дмитрию Павличенко.

В результате после нескольких заседаний в октябре 2012 года Дмитрия Павилченко приговорили к пожизненному заключению, а его сына Сергея лишили свободы сроком на 13 лет.

После чего в столице Украины возникли массовые протесты относительно заключения Павличенко. Болельщики не остались в стороне, поскольку Павличенко-младший был фаном Динамо, и начали протестовать против милицейского произвола.

А на многих стадионах появились баннеры в поддержку семьи Павличенко. В 2014 году Дмитрия и Сергея освободили, предоставив им статус политзаключенных после Революции достоинства.

Баннеры в поддержку Павличенко / Фото с сайта ультрас Украины

Известно, что позже Сергей Павличенко стал на защиту Украины. В 2023 году он погиб в бою с российскими оккупантами.

Как повлияла война на Востоке и аннексия Крыма?

Отметим, что многие фанаты украинских футбольных клубов стали на защиту Украины еще в 2014 году. Впрочем аннексия Крыма и проявления сепаратизма на Востоке стали причиной образования новых фанатских течений.

Так перед матчами чемпионата болельщики клубов начали проводить совместное шествие под лозунгом "За Единую Украину". А в марте 2014 года родилась знаменитая кричалка и песня "Путин – х***о!", которую создали ультрас Металлиста и Шахтера.

Ультрас поют песню о Путине: смотрите видео (осторожно присутствует нецензурная лексика)

Также в апреле того года в Харькове во время совместного шествия фанов Металлиста и Днепра произошла стычка. Болельщики встретились с пророссийски настроенными гражданами, в результате чего в больницу доставили десятки людей.

А 2 мая 2014 года в Одессе произошло столкновение фанов Черноморца и Металлиста с пророссийскими активистами, которая завершилась трагедией с большим количеством погибших.

Что известно об ультрас на войне России против Украины?