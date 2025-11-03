Українські фанати не б'ються між собою: чому та як довго триває перемир'я на трибунах

Футбол для багатьох вболівальників не просто гра, а й невід'ємна частина життя. В Україні доволі розвинене довколафутболля, а кожна команда має чимало фанатів.

Не так давно фани влаштовували масові бійки одне з одним, а також спалювали атрибутику клубів-суперників. Однак у певний період часу вболівальники уклали перемир'я. Що стало причиною для припинення фанатської ворожнечі – розповідає 24 Канал.

Що стало причиною для "фанатського перемир'я" в Україні?

27 лютого 2014 року ультрас уклали перемир'я між фанатськими рухами українськів клубів. Причиною став тиск з боку органів влади та правопорядку на вболівальників через висловлення ними мирної громадянської позиції.

Варто відзначити, що на офіційному сайті ultras.org.ua навіть було оприлюднено заяву щодо "фанатського перемир'я".

Ми, фанати українських футбольних клубів, заявляємо про наступне. В нашому суспільстві зараз склалася дуже непроста ситуація. Зокрема, у деяких фанатських рухів вже почалися проблеми у своїх містах з органами "правопорядку" та місцевою "владою" виключно тому, що представники цих рухів публічно висловили свою мирну, громадянську позицію, на яку вони мають повне право,

– йдеться у заяві.

Лідери ультрас також наголосили, що: "У зв'язку з цим ми вважаємо, що продовжувати будь-які протистояння між собою – це злочин, який зіграє проти нас же самих і в підсумку тільки погіршить сьогоднішню ситуацію в суспільстві".

Які виникли домовленості серед фанатів?

Окрім того, у заяві оголосили про певні домовленості між фанатами стосовно перемир'я, які складаються з чималої кількості пунктів.

Усі елементи "міського", тобто спонтанного і не договірного навколофутболу знаходяться під забороною.

Заволодіння банерами, шарфами та іншими фанатськими атрибутами опонентів знаходиться під забороною.

Образливі банери, заряди на адресу один одного або міст-опонентів, команд-опонентів знаходяться під забороною.

На трибунах здійснюється жорсткий контроль з метою не допустити появи шарфів з образами команд-опонентів, а також спалення шарфів команд-опонентів.

Під забороною знаходиться створення графіті з образами команд і рухів-опонентів, а також піар в інтернеті подібних графіті, а також будь-яка графіті-війна між фанатськими рухами.

Здійснюється жорсткий контроль за тим, щоб виключити будь-які конфліктні ситуації з простими вболівальниками (не фанатами) команд-опонентів як на виїзних, так і на домашніх матчах.

Підтримали "фанатське перемир'я" ультрас 33 українських клубів. Серед них фани Динамо, Шахтаря, Дніпра, Металіста та Карпат, а їх гаслом стали слова – "Від Луганська до Карпат фанат фанату - друг і брат".

Що відомо про справу Павліченків?

У 2011 році було вбито суддю Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова. Розслідування виявило, що відбитки знайдені на місці злочину належать Дмитру Павліченку.

У результаті після кількох засідань у жовтні 2012 року Дмитра Павілченка засудили до довічного ув'язнення, а його сина Сергія позбавили волі строком на 13 років.

Після чого у столиці України виникли масові протести щодо ув'язнення Павліченків. Вболівальники не залишились осторонь, оскільки Павліченко-молодший був фаном Динамо, та почали протестувати проти міліцейського свавілля.

А на багатьох стадіонах з'явилися банери на підтримку родини Павліченків. У 2014 році Дмитра та Сергія звільнили, надавши їм статус політв'язнів після Революції гідності.

Банери на підтримку Павліченків / Фото з сайту ультрас України

Відомо, що пізніше Сергій Павліченко став на захист України. У 2023 році він загинув у бою з російськими окупантами.

Як вплинула війна на Сході та анексія Криму?

Відзначимо, що чимало фанатів українських футбольних клубів стали на захист України ще у 2014 році. Утім анексія Криму і прояви сепаратизму на Сході стали причиною утворення нових фанатських течій.

Так перед матчами чемпіонату вболівальники клубів почали проводити спільну ходу під гаслом "За Єдину Україну". А у березні 2014 року народилася знаменита кричалка та пісня "Путін – х***о!", яку створили ультрас Металіста та Шахтаря.

Також у квітні того року у Харкові під час спільної ходи фанів Металіста та Дніпра відбулася сутичка. Вболівальники зустрілися з проросійськи налаштованими громадянами, у результаті чого у лікарню доставили десятки людей.

А 2 травня 2014 року в Одесі відбулася сутичка фанів Чорноморця та Металіста з проросійськими активістами, яка завершилася трагедією з чималою кількістю загиблих.

Що відомо про ультрас на війні Росії проти України?