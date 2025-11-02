"Горнякам" удалось взять реванш за поражение в Кубке Украины. Матч выдался насыщенным не только на голы, а и на эмоции, сообщает 24 Канал.
По теме Судьбу матча юношеских команд Шахтера и Динамо решил безумный гол из-за ветра: эффектное видео
Что произошло на трибунах?
Не отставали от футболистов и болельщики, которые устроили на трибунах яркие перформансы. На фан-секторах обоих клубов вывесили баннер "Free Azov" с призывом освободить пленных воинов.
В начале второго тайма фанаты Шахтера зажгли файеры после супергола Невертона. Но больше запомнились ультрас Динамо, которые ответили еще большим "пожаром" после мяча Буяльского.
Болельщики забросали поле файерами, из-за чего пришлось задержать игру и утолять страсти. В ситуацию пришлось вмешиваться и лидеру Динамо Андрею Ярмоленко.
Фанаты Динамо забросали поле файерами: смотреть видео
Вингер начал собирать зажженные файеры и пообщался с фанатами, чтобы те успокоились. В конце концов матч продолжился и завершился уверенной победой "горняков" (3:1).
Читайте также Ярмоленко едва не подрался с игроком Шахтера: в сети появилось видео конфликта
Турнирная таблица чемпионата Украины
- Успех в Классическом позволил Шахтеру закрепиться на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Команда Арды Турана имеет в своем активе 24 балла после 11-ти туров.
- Динамо занимает вторую строчку, отставая от донетчан на 4 балла. По итогам тура подопечные Шовковского еще могут пропустить вперед ЛНЗ и Полесье, если те победят в своих встречах.
- Для киевлян это первое поражение в текущем сезоне чемпионата Украины. Более того, Шахтер прервал 42-матчевую беспроигрышную серию Динамо в рамках УПЛ.
- Отметим, что на этой неделе команды уже встречались в Киеве в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Тогда Динамо одержало волевую победу (2:1) благодаря голам Ярмоленко и Герреро.