"Горнякам" удалось взять реванш за поражение в Кубке Украины. Матч выдался насыщенным не только на голы, а и на эмоции, сообщает 24 Канал.

Что произошло на трибунах?

Не отставали от футболистов и болельщики, которые устроили на трибунах яркие перформансы. На фан-секторах обоих клубов вывесили баннер "Free Azov" с призывом освободить пленных воинов.

В начале второго тайма фанаты Шахтера зажгли файеры после супергола Невертона. Но больше запомнились ультрас Динамо, которые ответили еще большим "пожаром" после мяча Буяльского.

Болельщики забросали поле файерами, из-за чего пришлось задержать игру и утолять страсти. В ситуацию пришлось вмешиваться и лидеру Динамо Андрею Ярмоленко.

Фанаты Динамо забросали поле файерами: смотреть видео

Вингер начал собирать зажженные файеры и пообщался с фанатами, чтобы те успокоились. В конце концов матч продолжился и завершился уверенной победой "горняков" (3:1).

