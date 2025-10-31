36-летний футболист стал автором гола, который переломил ход встречи Динамо – Шахтер. Свои лидерские качества Андрей Ярмоленко демонстрировал не только в игровых моментах, пишет 24 Канал.

Читайте также Реакция семьи на гол Ярмоленко в ворота Шахтера покорила сеть: как отреагировал игрок

Как Ярмоленко выяснял отношения с игроком Шахтера?

В одном из игровых моментов возник конфликт между игроками Шахтера и Динамо. В центре инцидента оказались Андрей Ярмоленко и Ефим Конопля. Ветеран "бело-синих" на повышенных тонах объяснил молодому "горняку" правила игры.

Арбитр встречи вовремя вмешался в ситуацию и разнял двух игроков сборной Украины.

Видео конфликта между Ярмоленко и Коноплей

Напомним, что кубковый поединок Динамо – Шахтер завершился победой киевлян со счетом 2:1. После матча Андрей Ярмоленко прокомментировал самые интересные события на поле.

Как Ярмоленко выступает в сезоне-2025/26?