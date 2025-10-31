36-летний футболист стал автором гола, который переломил ход встречи Динамо – Шахтер. Свои лидерские качества Андрей Ярмоленко демонстрировал не только в игровых моментах, пишет 24 Канал.
Как Ярмоленко выяснял отношения с игроком Шахтера?
В одном из игровых моментов возник конфликт между игроками Шахтера и Динамо. В центре инцидента оказались Андрей Ярмоленко и Ефим Конопля. Ветеран "бело-синих" на повышенных тонах объяснил молодому "горняку" правила игры.
Арбитр встречи вовремя вмешался в ситуацию и разнял двух игроков сборной Украины.
Видео конфликта между Ярмоленко и Коноплей
Напомним, что кубковый поединок Динамо – Шахтер завершился победой киевлян со счетом 2:1. После матча Андрей Ярмоленко прокомментировал самые интересные события на поле.
Как Ярмоленко выступает в сезоне-2025/26?
- Напомним, что перед началом чемпионата Андрей Ярмоленко объявил, что этот сезон станет последним в его карьере. Ветеран "бело-синих" собирается в будущем стать спортивным директором в родном клубе. По данным Transfermarkt, его контракт истекает 30 июня 2026 года.
- Из-за конфликта с главным тренером Александром Шовковским, Ярмоленко в нескольких матчах оказывался на скамейке запасных. Впрочем, лидер Динамо не радовал своей результативностью. В 12 матчах он не отметился ни одним голом или ассистом.
- Ситуация изменилась после матча с Кривбассом, где Ярмоленко сыграл чистого форварда. Этот поединок завершился разгромной победой (4:0), а вингер забил свой первый гол в сезоне. Сейчас на счету Андрея два забитых мяча в 14 матчах.