В Лиге конференций 2025-2026 состоялись матчи 3-го квалификационного раунда. Одним из самых напряженных противостояний стали матчи между Маккаби Хайфа и Ракувом, сообщает 24 Канал.

Что сделали израильтяне?

Первую игру поляки проиграли дома (0:1), но смогли взять реванш на выезде (2:0). Маккаби же не мог принимать соперников в Израиле из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Клуб из Хайфы выбрал домашним стадионом венгерский Дебрецен. Во время встречи состоялись несколько скандальных моментов. На предматчевой тренировке футболисты Маккаби вступили в схватку с футболистами Ракува.

А во время игры провокации также продолжились уже во время игры. Особенно отличились фанаты израильтян, которые развернули большой баннер на трибунах с надписью "Убийцы с 1939 года", адресуя его полякам.



Скандальный баннер от фанатов Маккаби / фото Лукаша Циони

Этим израильтяне хотели напомнить об убийствах евреев в польских концлагерях во время Второй мировой войны. При этом израильтяне упустили тот факт, что Польша на тот момент была оккупирована, а концлагерями руководили немецкие нацисты.

Удивительно, но баннер так и не убрали, а работники стадиона не сделали фанатам замечания. После встречи тренер Маккаби Диего Флорес отказался от пресс-конференции.

Польские же чиновники выразили возмущение из-за провокаций фанатов. Вмешался даже президент страны Карол Навроцки, который напомнил и о польских евреях, пострадавших в войне.

Скандальный баннер, который развернули фанаты Маккаби Хайфа, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, в частности 3 миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя описать словами,

– высказался Навроцки.

Отметим, что за Ракув выступает и украинец Владислав Кочергин. Впрочем старт сезона хавбек пропускает из-за травмы. Польский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет с болгарской командой Арда.