20-летняя футболистка выступала за женскую команду "Магреб Атлетик Тетуан" и мечтала обрести лучшее будущее за пределами родной страны. Однако опасное путешествие через море закончилось трагически, сообщает El Espanol.

Что известно о гибели футболистки

Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке переплыть морской участок границы между Марокко и испанским анклавом Сеута. О смерти футболистки сообщил ее клуб "Магреб Атлетик Тетуан", подчеркнув, что девушка не искала приключений, а стремилась изменить свою жизнь.

В заявлении клуба отмечается, что Фатен отправилась в опасное путешествие, надеясь получить шанс на лучшее будущее. Там подчеркнули, что она верила, что по ту сторону границы сможет начать новый этап своей жизни, однако погибла, так и не добравшись до побережья Сеуты.

Соболезнования семье и близким спортсменки выразил также Союз профессиональных футболистов Марокко. Организация назвала смерть игрока большой трагедией для всего футбольного сообщества страны.

Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала в региональном чемпионате Марокко. Ее двоюродный брат Абдессамад Эль Азизи также был профессиональным футболистом и защищал цвета нескольких марокканских клубов.

Трагедия произошла на фоне массового миграционного кризиса

Гибель футболистки совпала с одной из крупнейших миграционных волн последних лет на границе Марокко и Испании. По информации испанских властей, только за последние дни более 60 тысяч человек пытались попасть в Сеуту.

По официальным данным, на испанской стороне погибли не менее 74 человека. В то же время марокканские СМИ сообщают еще о не менее 16 погибших, большинство из которых утонули вблизи города Фнидек.

Многие люди после попытки пересечения границы до сих пор числятся пропавшими без вести. Их родственники продолжают искать любую информацию о судьбе близких.