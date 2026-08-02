20-річна гравчиня виступала за жіночу команду Магреб Атлетік Тетуан і мріяла знайти краще майбутнє за межами рідної країни. Однак небезпечна подорож через море завершилася фатально, повідомляє El Espanol.

Що відомо про загибель футболістки

Фатен Бен Амар Ель Азізі загинула під час спроби вплав перетнути морську ділянку кордону між Марокко та іспанським анклавом Сеута. Про смерть футболістки повідомив її клуб Магреб Атлетік Тетуан, наголосивши, що дівчина не шукала пригод, а прагнула змінити своє життя.

У заяві клубу зазначили, що Фатен вирушила в небезпечну дорогу, сподіваючись отримати шанс на краще майбутнє. Там підкреслили, що вона вірила, ніби по інший бік кордону зможе розпочати новий етап свого життя, однак загинула, так і не діставшись узбережжя Сеути.

Співчуття родині та близьким спортсменки висловив також Союз професійних футболістів Марокко. Організація назвала смерть гравчині великою трагедією для всієї футбольної спільноти країни.

Фатен Бен Амар Ель Азізі виступала в регіональному чемпіонаті Марокко. Її двоюрідний брат Абдессамад Ель Азізі також був професійним футболістом і захищав кольори кількох марокканських клубів.

Трагедія сталася на тлі масової міграційної кризи

Загибель футболістки збіглася з однією з найбільших міграційних хвиль останніх років на кордоні Марокко та Іспанії. За інформацією іспанської влади, лише за останні дні понад 60 тисяч людей намагалися потрапити до Сеути.

За офіційними даними, на іспанському боці загинули щонайменше 74 людини. Водночас марокканські ЗМІ повідомляють ще про щонайменше 16 загиблих, більшість із яких потонули поблизу міста Фнідек.

Чимало людей після спроби перетину кордону досі вважаються зниклими безвісти. Їхні родичі продовжують шукати будь-яку інформацію про долю близьких.