Новым тренером украинцев из Трабзонспора стал экс-содноклубник Тимощука

Турецкий Трабзонспор определился с преемником титулованного Шенола Гюнеша. "Черноморские штормы" будет тренировать экс-нападающий сборной Турции Фатих Текке.

Украинские легионеры Трабзонспора Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов получили нового тренера. В разгар сезона "бордово-синих" возглавил 47-летний Фатих Текке, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Легенда Трабзонспора возглавил команду

На этом посту бывший форвард сборной Турции заменил титулованного Шенола Гюнеша, которого отправили в отставку из-за посредственных результатов команды в чемпионате.

Мы представляем вам имя, которое несет в себе отпечаток истории нашего клуба и ассоциируется с Трабзонспором. В течение определенного периода мы прошли через некоторые процессы, которые огорчили и футболистов, и болельщиков. Теперь мы начинаем новую главу. Пусть этот путь принесет нам положительный результат,

– говорится в заявлении президента клуба Серкана Килича.

Перед новым главным тренером стоит непростая задача исправить турнирное положение и пробиться в еврокубки. Поэтому ему придется по ходу чемпионата делать изменения в игре.

Что известно о Фатихе Текке