Самый старый марафонец мира погиб в ДТП в возрасте 114 лет
- Фауджа Сингх, известный как самый старый марафонец, погиб в ДТП в возрасте 114 лет в деревне Беас Пинд.
- Он начал марафонскую карьеру в возрасте 89 лет и стал самым старым участником полного марафона в 100 лет, установив ряд рекордов.
- Губернатор Пенджаба выразил соболезнования, назвав его символом несокрушимости, потеря которого является болезненной для всего мира.
Легендарный Фауджа Сингх трагически погиб в ДТП. На тот момент ему было 114 лет.
В понедельник, 14 июля, в селе Беас Пинд вблизи Джаландхара погиб известный марафонец Фауджа Сингх, его сбила машина. Он был известен как "Торнадо в тюрбане", пишет 24 Канал со ссылкой на Times of India.
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Что известно о Фаудже Сингхе?
Его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу примерно в 15:30. Пострадавшего доставили в частную больницу, где, к сожалению, он впоследствии умер.
Фауджа Сингх стал всемирно известным благодаря тому, что начал марафонскую карьеру в возрасте 89 лет. В 2011 году он вошел в историю, финишировав в Торонто в возрасте 100 лет и став самым старым участником полного марафона. Его поразительная сила воли позволила ему установить ряд рекордов в возрастных категориях до 101 года.
Губернатор Пенджаба Гулаб Чанд Катария выразил глубокие соболезнования, назвав Сингха настоящим символом несокрушимости, потеря которого стала болезненной не только для штата, но и для всего мира.
Напомним, что недавно умер выдающийся украинский легкоатлет Александр Лисиченок.