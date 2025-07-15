Самый старый марафонец мира погиб в ДТП в возрасте 114 лет

Легендарный Фауджа Сингх трагически погиб в ДТП. На тот момент ему было 114 лет.

В понедельник, 14 июля, в селе Беас Пинд вблизи Джаландхара погиб известный марафонец Фауджа Сингх, его сбила машина. Он был известен как "Торнадо в тюрбане", пишет 24 Канал со ссылкой на Times of India.

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Что известно о Фаудже Сингхе?

Его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу примерно в 15:30. Пострадавшего доставили в частную больницу, где, к сожалению, он впоследствии умер.

Фауджа Сингх стал всемирно известным благодаря тому, что начал марафонскую карьеру в возрасте 89 лет. В 2011 году он вошел в историю, финишировав в Торонто в возрасте 100 лет и став самым старым участником полного марафона. Его поразительная сила воли позволила ему установить ряд рекордов в возрастных категориях до 101 года.

Губернатор Пенджаба Гулаб Чанд Катария выразил глубокие соболезнования, назвав Сингха настоящим символом несокрушимости, потеря которого стала болезненной не только для штата, но и для всего мира.

Напомним, что недавно умер выдающийся украинский легкоатлет Александр Лисиченок.