Первый вице-президент Федерации бокса Украины, Александр Манчак, в разговоре с "Чемпионом" прокомментировал решение Исполнительного совета World Boxing.
Смотрите также Возвращение России и Беларуси в мировой бокс: обе страны стали членами World Boxing
Что сказал Манчак о возвращении россиян в бокс?
Манчак выразил мнение, что решение по World Boxing, вероятно, согласовано с МОК, ведь организация еще не имеет полного признания, только временное, и все стратегические решения принимаются после консультаций с МОК. Он отметил, что процесс состоялся очень быстро.
Еще в воскресенье я общался с руководством WB, мне сказали, что это неизбежно, но не сейчас. Что произошло за 3 дня, мне к сожалению неизвестно,
– сказал Манчак.
Он заявил, что организация официально против и осуждает любое решение МОК и мировых организаций по допуску спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Сейчас неуместно говорить о детях, когда ежедневно гибнут украинские дети.
По его словам, ФБУ будет проводить консультации с Министерством молодежи и спорта и НОК Украины, чтобы определить дальнейшие действия, включая подачу ноты протеста в World Boxing и требованием разъяснений относительно оснований и условий участия спортсменов стран-агрессоров в соревнованиях.
Сейчас проведем консультации и выработаем дальнейшую позицию, основываясь на том, что нам ответит WB и какие рекомендации даст нам Минмолодежьспорта и НОК Украины,
– заявил вице-президент.
МОК имеет рекомендации относительно участия спортсменов стран-агрессоров: они могут выступать без символики, флага, гимна и национальных знаков на форме. В то же время он отметил, что в декабре 2025 года на исполкоме МОК было принято решение о допуске спортсменов всех возрастных групп, кроме взрослых, которое он назвал позорным.
Поэтому МОК изменил свои рекомендации мотивируя свое решение тем, что спорт вне политики и дети не имеют отношения к войне, а спорт наоборот должен объединять,
– подчеркнул он.
Что известно о возвращении России и Беларуси в World Boxing?
- Все федерации прошли проверку на соответствие требованиям организации: прозрачные выборы руководства, соблюдение антидопинговых правил WADA и механизмов разрешения споров.
- Участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях будет определяться после консультаций с МОК, и предполагается выступление по процедуре нейтральных спортсменов – без флага и гимна. Дополнительно организация не допустит к соревнованиям боксеров, которые поддерживают войну в Украине или связаны с армейскими или полицейскими клубами.
По данным Википедии, World Boxing была основана в 2023 году для сохранения бокса в олимпийской программе и получила временное признание от МОК в феврале 2025 года.
- Федерация бокса Украины присоединилась к организации в сентябре 2025 года. В ноябре того же года президентом стал казахстанский боксер Геннадий Головкин.