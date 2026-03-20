Первый вице-президент Федерации бокса Украины, Александр Манчак, в разговоре с "Чемпионом" прокомментировал решение Исполнительного совета World Boxing.

Смотрите также Возвращение России и Беларуси в мировой бокс: обе страны стали членами World Boxing

Что сказал Манчак о возвращении россиян в бокс?

Манчак выразил мнение, что решение по World Boxing, вероятно, согласовано с МОК, ведь организация еще не имеет полного признания, только временное, и все стратегические решения принимаются после консультаций с МОК. Он отметил, что процесс состоялся очень быстро.

Еще в воскресенье я общался с руководством WB, мне сказали, что это неизбежно, но не сейчас. Что произошло за 3 дня, мне к сожалению неизвестно,

– сказал Манчак.

Он заявил, что организация официально против и осуждает любое решение МОК и мировых организаций по допуску спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Сейчас неуместно говорить о детях, когда ежедневно гибнут украинские дети.

По его словам, ФБУ будет проводить консультации с Министерством молодежи и спорта и НОК Украины, чтобы определить дальнейшие действия, включая подачу ноты протеста в World Boxing и требованием разъяснений относительно оснований и условий участия спортсменов стран-агрессоров в соревнованиях.

Сейчас проведем консультации и выработаем дальнейшую позицию, основываясь на том, что нам ответит WB и какие рекомендации даст нам Минмолодежьспорта и НОК Украины,

– заявил вице-президент.

МОК имеет рекомендации относительно участия спортсменов стран-агрессоров: они могут выступать без символики, флага, гимна и национальных знаков на форме. В то же время он отметил, что в декабре 2025 года на исполкоме МОК было принято решение о допуске спортсменов всех возрастных групп, кроме взрослых, которое он назвал позорным.

Поэтому МОК изменил свои рекомендации мотивируя свое решение тем, что спорт вне политики и дети не имеют отношения к войне, а спорт наоборот должен объединять,

– подчеркнул он.

Что известно о возвращении России и Беларуси в World Boxing?