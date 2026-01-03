Куда смотрит Трамп: украинского боксера ограбили в США
- Украинский боксер Федор Черкашин, проживающий в США, столкнулся с криминальными проблемами, в частности, у него угнали велосипед в Лас-Вегасе.
- Черкашин также рассказал о трудностях в общении с местными жителями, включая инцидент с шумным соседом.
Украинский боксер с польским паспортом Федор Черкашин в прошлом году переехал в США. На чужбине спортсмен столкнулся со сложной криминогенной обстановкой.
В апреле 2025 года Федор Черкашин поселился в американском Лас-Вегасе. Там у него возникли проблемы с местными жителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Как у Черкашина похитили велосипед в США?
За короткий промежуток времени проживания в США Черкашину пришлось столкнуться с местным криминалитетом. По словам боксера, на улицах много бездомных и людей с психическими расстройствами. Из-за этого там довольно часто случаются уголовные преступления.
У меня там украли велосипед – просто взяли и забрали. У моего друга в Нью-Йорке украли машину. Такие вещи случаются. Был случай, когда моя жена зашла в магазин возле заправки купить воду, и к ней подошел мужчина, начал что-то говорить, вел себя странно. Она вышла оттуда очень напуганная, сказала, что больше туда сама не пойдет,
– рассказал Черкашин.
Полиция не смогла найти его велосипед, а потому спортсмену пришлось идти в магазин и покупать новый.
Кроме того, Черкашин столкнулся с проблемой коммуникации с местными жителями. Боксер рассказал историю, как пытался утихомирить неугомонного соседа.
"Мы живем в Вегасе, здесь бывает, что кто-то постоянно кричит, соседи между собой ссорятся. Я как-то стучу в дверь – открывает парень, лет 23. Я не знаю, что он там делает со своей женщиной, но она постоянно кричит. Я говорю: "Hey, man, please...". А он улыбается: "Все нормально, все хорошо".
И ты реально не знаешь – он сейчас выйдет и застрелит тебя, или просто улыбнется и закроет дверь. Очень опасно", – сказал Черкашин.
29-летний украинец признался, что не понимает их ментальности. В таких ситуациях неизвестно, как отреагирует незнакомый человек на слова или действия.
Справка. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается забрать матчи ЧМ-2026 по футболу у "опасных городов". Президент США рассматривает варианты перенесения поединков в другие города.
Что известно о Черкашине?
- Федор Черкашин родился 11 января 1996 года в Харькове. В Украине начал профессиональную боксерскую карьеру. Первый бой провел в мае 2015 года, когда победил единогласным решением судей болгарина Константина Александрова.
- В 2017 году переехал в Польшу, где получил карту поляка, поскольку его бабушка была полячкой. В 2020 году стал гражданином Польши.
- По данным Boxrec, на профи-ринге Черкашин провел 28 боев, которых одержал 27 побед (17 – нокаутом) и потерпел одно поражение. В октябре 2024 года победил аргентинца Себастьяна Папеши единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC International в среднем весе.
- Свой последний бой украинец с польским паспортом провел 25 ноября 2025 года, когда победил мексиканца Джони Наваррете и во второй раз защитил титул.