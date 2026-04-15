Бывшего футболиста сборной России жестко нокаутировал рэпер: понадобились медики

Экс-игрок российской национальной сборной по футболу Федор Кудряшов после завершения карьеры подался в развлекательную отрасль. На медиатурнире по смешанным единоборствам в дебютном бою он едва не закончил не только со спортом, но и с жизнью.

Бывший защитник Спартака вышел в ринг против рэпера Гуди. Оставить канвас на своих двоих у экс-футболиста уже не получилось, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Страны Европы готовят масштабный бойкот из-за допуска России

Что произошло с россиянином Кудряшовым на турнире по ММА?

Бой проходил в рамках мероприятия "Все против медиафутбола" промоушена Fight Nights. Вечер MMA принимал Дворец гимнастики путинистки и бывшей соперницы Ирины Дерюгиной в роли тренера Ирины Винер.

Для рэпера Гуди это был второй поединок, в то время как Кудряшов лишь дебютировал на ринге. Новый опыт длился для 39-летнего спортсмена недолго: во втором раунде он получил настолько мощный хай-кик в голову, что завалился и больше не встал.

Видео жесткого нокаута Федора Кудряшова от Гуди:

Кудряшову пришлось оказывать медицинскую помощь прямо на канвасе. Понадобилась даже кислородная маска.

Что известно о Кудряшове?