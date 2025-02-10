Донецкий Шахтер скоро может остаться без главного тренера. Еще зимой "горняков" мог покинуть Марино Пушич, но стороны продолжили сотрудничество.

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Пушича хотят вернуть

Теперь же интерес к боснийскому специалисту возник из чемпионата Нидерландов. Роттердамский Фейеноорд уволил своего наставника Бриана Приске из-за неудовлетворительных результатов.

Хоть "красно-белые" и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, на внутренней арене команда идет на пятом месте. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttomercatoweb, Фейеноорд видит Пушича главным кандидатом на замену датчанину.

Роттердамцы уже контактировали с Марино относительно возможного сотрудничества. Напомним, что с 2021 по 2023 годы босниец работал ассистентом главного тренера Фейеноорда Арне Слота, который летом прошлого года ушел на повышение в Ливерпуль.

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Отметим, что в этом сезоне Шахтер откровенно не впечатляет. "Горняки" не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в УПЛ ушли на зимний перерыв на третьем месте. Отставание от лидера Динамо составляет аж 10 очков.