Донецький Шахтар скоро може залишитись без головного тренера. Ще взимку "гірників" міг залишити Маріно Пушич, але сторони продовжили співпрацю.

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Пушича хочуть повернути

Тепер же інтерес до боснійського фахівця виник з чемпіонату Нідерландів. Роттердамський Феєнорд звільнив свого наставника Бріана Пріске через незадовільні результати.

Хоч "червоно-білі" і вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів, на внутрішній арені команда йде на п'ятому місці. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Tuttomercatoweb, Феєнорд бачить Пушича головним кандидатом на заміну данцю.

Роттердамці вже контактували із Маріно щодо можливої співпраці. Нагадаємо, що з 2021 по 2023 роки боснієць працював асистентом головного тренера Феєнорда Арне Слота, який влітку минулого року пішов на підвищення у Ліверпуль.

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Зазначимо, що цього сезону Шахтар відверто не вражає. "Гірники" не змогли вийти у плей-оф Ліги чемпіонів, а в УПЛ пішли на зимову перерву на третьому місці. Відставання від лідера Динамо складає аж 10 очок.