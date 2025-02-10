Шахтер может остаться без главного тренера: Пушичем интересуется участник плей-офф Лиги чемпионов

Роттердамский Фейеноорд недоволен работой нового тренера после ухода Арне Слота. Ему на замену нидерландцы рассматривают именно коуча Шахтера.

Донецкий Шахтер скоро может остаться без главного тренера. Еще зимой "горняков" мог покинуть Марино Пушич, но стороны продолжили сотрудничество.

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Пушича хотят вернуть

Теперь же интерес к боснийскому специалисту возник из чемпионата Нидерландов. Роттердамский Фейеноорд уволил своего наставника Бриана Приске из-за неудовлетворительных результатов.

Хоть "красно-белые" и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, на внутренней арене команда идет на пятом месте. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttomercatoweb, Фейеноорд видит Пушича главным кандидатом на замену датчанину.

Роттердамцы уже контактировали с Марино относительно возможного сотрудничества. Напомним, что с 2021 по 2023 годы босниец работал ассистентом главного тренера Фейеноорда Арне Слота, который летом прошлого года ушел на повышение в Ливерпуль.

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Отметим, что в этом сезоне Шахтер откровенно не впечатляет. "Горняки" не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в УПЛ ушли на зимний перерыв на третьем месте. Отставание от лидера Динамо составляет аж 10 очков.