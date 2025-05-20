Его выиграла 22-летняя Фейвор Офили. Она завоевала не только "золото", но и стала автором мирового рекорда на этой дистанции, сообщает 24 Канал.

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Фантастический дебют

Нигерийская спринтерка пробежала 150 метров за 15,85 секунды. Для нее это был дебют на нетрадиционной дистанции, которая отсутствует в олимпийской программе, но в этом году собрала звездный состав в Атланте.

После старта Фейвор Офили и чемпионка мира-2023 в эстафете 4x100 Тамари Дэвис вырвались вперед и держались рядом. Однако на второй половине дистанции нигерийка смогла оторваться, благодаря чему превзошла предыдущий мировой рекорд на 0,38 секунды, который с 2018 года удерживала Шоне Миллер-Уйбо с Багамских островов.

Что интересно, серебряный призер Дэвис показала второй результат в истории на этой дистанции. Она преодолела дистанцию за 16,14 секунды, а "бронзу" завоевала ямайская спринтерка Ашанти Мур.

Как Фейвор Офили установила мировой рекорд: смотрите видео

К слову. 22-летняя новоиспеченная рекордсменка учится и тренируется в США. Представительница Нигерии специализируется на коротких дистанциях. Она является призером юниорского ЧМ-2021, Африканских игр-2019 и вице-чемпионкой Игр Содружества-2022.

Напомним, что в апреле на соревнованиях в США мировой рекорд по легкой атлетике установил метатель диска Миколас Алекна. Он дважды за турнир обновил свое же предыдущее достижение.