Клуб УПЛ подписал капитана сборной Коста-Рики, который выигрывал Лигу КОНКАКАФ

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Полтавская Ворскла объявила о подписании центрального защитника Фернана Фаеррона. Игрок сборной Коста-Рики будет играть за "зелено-белых" на правах аренды, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Усиление для Ворсклы

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В контракте прописана опция с первоочередным правом Ворсклы выкупить футболиста. Костариканский легионер будет играть за полтавчан под номером 3.

Фаэррон практически всю футбольную карьеру провел в чемпионате Коста-Рики. В сезоне-2020/21 он стал чемпионом страны в составе Алахуэленсе. По итогу сезона Фернан стал победителем CONCACAF League – футбольного турнира, проводимого среди клубов стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

В 2022 году защитник выступал за норвежский Гам-Кам, в составе которого провел 14 поединков.

Новичок Ворсклы сыграл четыре матча за сборную Коста-Рики. В поединке против команды США, который состоялся 23 января 2025 года, Фаэррон играл с капитанской повязкой.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость центрбека в 325 тысяч евро.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна Ворскла подписала пять новых футболистов: нападающих Владислава Кулача (свободный агент) и Антона Салабая (Колос, аренда), полузащитника сборной Косово Милота Авдили (Арау, 100 тысяч евро), защитников Навина Малиша (Динамо, аренда) и Фернана Фаэррона (Эредиано, аренда).