Полтавська Ворскла оголосила про підписання центрального захисника Фернана Фаеррона. Гравець збірної Коста-Рики гратиме за "зелено-білих" на правах оренди, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Підсилення для Ворскли

Орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25. У контракті прописана опція з першочерговим правом Ворскли викупити футболіста. Костариканський легіонер гратиме за полтавчан під номером 3.

Фаеррон практично всю футбольну кар'єру провів у чемпіонаті Коста-Рики. У сезоні-2020/21 він став чемпіоном країни у складі Алахуеленсе. За підсумком сезону Фернан став переможцем CONCACAF League – футбольного турніру, що проводиться серед клубів країн Центральної Америки і Карибського басейну.

У 2022 році захисник виступав за норвезький Гам-Кам, у складі якого провів 14 поєдинків.

Новачок Ворскли зіграв чотири матчі за збірну Коста-Рики. У поєдинку проти команди США, який відбувся 23 січня 2025 року, Фаеррон грав із капітанською пов'язкою.

Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість центрбека у 325 тисяч євро.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Ворскла підписала п'ять нових футболістів: нападників Владислава Кулача (вільний агент) та Антона Салабая (Колос, оренда), півзахисника збірної Косово Мілот Авдилі (Арау, 100 тисяч євро), захисников Навіна Малиша (Динамо, оренда) и Фернана Фаеррона (Ередіано, оренда).