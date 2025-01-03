Зимове трансферне вікно у футболі відкрилось із початком 2025 року. Українські клуби наразі перебувають у відпустці, але при цьому працюють на ринку задля підсилення перед другою частиною сезону.

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Черговий балканець

Вже оформила перший зимовий трансфер полтавська Ворскла. Новачком "зелено-білих" став вінгер із Косово Мілот Авдилі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Аарау.

Саме за цей швейцарський клуб футболіст виступав останні чотири роки. Його контракт з командою завершувався влітку 2025 року, тому Ворсклі 22-річний хавбек обійшовся відносно недорого – лише 100 тисяч євро.

Угода із полтавцями розрахована до літа 2026 року. Відзначимо, що Аарау виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії та наразі посідає у ньому третє місце, відстаючи на один бал від зони підвищення у класі.

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Що стосується самого Мілота, то гравець у цьому сезоні відзначився трьома голами у 21-му матчі. Також він має на своєму рахунку 10 матчів та два голи за молодіжну збірну Косова.