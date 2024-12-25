В середині грудня чемпіонат України пішов на зимову паузу. В УПЛ сезону 2024-2025 відіграли 17 турів і наступні матчі в турнірі мають відбутися вже в кінці лютого.

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Гучний перехід в УПЛ

Тим часом, наші клуби вже почали трансферну діяльність з метою посилити склад перед другою частиною сезону. Першим важливим трансфером відзначився ковалівський Колос.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу, новачком Колоса став албанець Арінальдо Ррапай. 23-річний хавбек підписав угоду строком на 3,5 роки, він виступатиме під 99 номером.

За різними даними, клуб Партізані отримав за футболіста близько 600 тисяч євро. Таким чином, цей трансфер став найдорожчим в історії Колоса. На зимову паузу ковалівці пішли на 11 місці в УПЛ, маючи перевагу над зоною перехідних матчів у два бали.

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Арінальдо раніше виступав за албанські Фламуртарі, Скендербеу та Партізані. У 2023 році Ррапай був визнаний найкращим гравцем Албанії, а також вже встиг провести дві гри за національну команду. У поточному сезоні він оформив 4 голи та 3 асисти у 18 матчах.