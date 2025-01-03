Динамо та Ворскла досягли угоди щодо оренди Навіна Малиша та Олександра Шевченка. Футболісти гратимуть за полтавський клуб до кінця сезону, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт киян.

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Динамо відпустило Малиша та Шевченка

21-річний захисник Динамо Навін Малиш у першій частині сезону зіграв лише три матчі за "біло-синіх": 1 у чемпіонаті, 1 у Кубку України та 1 у кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте лише у кубковій зустрічі з Ворсклою (2:1) Малиш вийшов у стартовому складі.

Загалом за першу команду Динамо універсальний футболіст провів 6 поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює Малиша у 100 тисяч євро.

Вінгер юнацької команди киян Олександр Шевченко раніше вже грав за полтавський клуб. Тож 19-річний футболіст отримає можливість дебютувати на дорослому рівні. У складі Динамо Шевченко грав виключно за юнацьку команду.

Нагадаємо, що в останній день 2024 року столичний клуб відпустив Олександра Андрієвського. 30-річний півзахисник отримав статус вільного агента.

Щодо новачків, то під час турецького збору тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським переглядатиме кілька кандидатур. Динамо може підписати центрального захисника львівського Руху Богдана Слюбика та його колегу по амплуа південноафриканця Іме Окона.