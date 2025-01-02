За Володимиром Бражком вже тривалий час полюють європейські клуби. До списку претендентів на півзахисника додалася ще Бенфіка, пише 24 канал з посиланням на INSIDE UPL.

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Бражко може змінити клуб

Представники "орлів" відвідували матч Ліги Європи за участю Динамо, щоб детальніше проаналізувати гру 22-річного півзахисника киян. Наразі Бенфіка лише вивчає Бражка, не переходячи до якихось конкретних дій.

Поки що невідомо, наскільки серйозно португальський клуб націлений на трансфер.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Володимир Бражко зіграв 25 матчів за Динамо, у яких забив 4 голи та віддав три результативні передачі.

Відзначимо, що чинний контракт футболіста з київським клубом розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 9 мільйонів євро.