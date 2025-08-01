Макс Ферстаппен является одним из величайших автогонщиков Формулы-1, а его будущее интересует многих фанатов. Пилот из Нидерландов имеет действительный контракт с командой Ред Булл до 2028 года.

Однако в этом сезоне болид Ред Булла ухудшился, а с тем и результаты Ферстаппена в Формуле-1. Несмотря на слухи, нидерландский пилот определился, где продолжит карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Ферстаппен попал в эпическую аварию на гран-при Австрии: видео с чемпионом Формулы-1

Останется ли Ферстаппен в Ред Булл?

Долгое время ходили слухи относительно того, в какой команде будет выступать Макс Ферстаппен в следующем сезоне. Сообщали, что нидерландский пилот может сменить Ред Булл на Мерседес.

Было рассмотрено два варианта: Макс Ферстаппен может заменить Джорджа Рассела или стать напарником британского автогонщика. В таком случае Кими Антонелли должен был покинуть Мерседес.

Существовала версия, что Макс Ферстаппен займет место Джорджа Рассела, а британский автгонщик заменит Ландо Норриса в команде Макларен. Перед Гран-при Венгрии четырехкратный чемпион мира решил развеять слухи относительно своего будущего.

Ферстаппен сообщил, что останется в Ред Булл на следующий сезон. Пилот также заявил, что никогда не говорил о смене команды.

Опция в контракте по уходу? Я не буду обсуждать этот вопрос. Через год снова начнутся все эти слухи и спекуляции,

– сказал Ферстаппен.

Напомним, что гонка на Гран-при Венгрии состоится 3 августа 2025 года. Начало гонки на трассе Хунгароринг запланировано на 16:00 по киевскому времени.

К слову. Макс Ферстаппен четыре раза подряд стал чемпионом мира в Формуле-1 – 2021, 2022, 2023, 2024. Более того, нидерландский пилот Ред Булл в 2016 году стал самым молодым гонщиком, который выигрывал Гран-при – в 18 лет и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что Ред Булл уволил Кристиана Хорнера, которого обвиняли в домогательствах. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне Формулы-1.