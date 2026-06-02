Фехтование стало еще одним видом спорта, в котором руководящий международный орган принял провальное решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в полноценном статусе, с флагом и национальным гимном.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования FIE цинично прикрывается постановлениями МОК. Хотя организация под руководством Кирсти Ковентри не выдавала рекомендаций восстановить в правах россиян, пишет 24 Канал.

Почему россиян и белорусов вернули на международные соревнования по фехтованию?

FIE утверждает, что якобы руководствуется "фундаментальными принципами Олимпийской хартии, в частности принципами недискриминации, равного отношения и универсальности спорта".

При этом решение якобы следует из рекомендаций Международного олимпийского комитета, которые были приняты в мае. Вот только там речь шла о возвращении к полноценному статусу только белорусов, зато в фехтовании снятие санкций сразу распространили и на представителей страны-агрессора.

Где теперь смогут выступить россияне и белорусы?

Возвращение россиян и белорусов в полноценном статусе на взрослом уровне состоится во время чемпионата мира, который будет принимать Гонконг. Мировое первенство продлится с 22 по 30 июля 2026 года.

На молодежных турнирах фехтовальщики из страны-убийцы и ее сателлита выступают без ограничений еще с декабря прошлого года, когда МОК тоже выдал рекомендации не запрещать юниорам и кадетам соревноваться с российскими и белорусскими флагами на форме и гимном во время церемонии награждения.