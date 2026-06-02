Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування FIE цинічно прикривається постановами МОК. Хоча організація під проводом Кірсті Ковентрі не видавала рекомендацій відновити у правах росіян, пише 24 Канал.

Чому росіян і білорусів повернули на міжнародні змагання з фехтування?

FIE стверджує, що нібито керується "фундаментальними принципами Олімпійської хартії, зокрема принципами недискримінації, рівного ставлення та універсальності спорту".

При цьому рішення нібито випливає з рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, які були ухвалені у травні. От тільки там йшлося про повернення до повноцінного статусу лише білорусів, натомість у фехтуванні зняття санкцій одразу поширили і на представників країни-агресора.

Де тепер зможуть виступити росіяни і білоруси?

Повернення росіян і білорусів у повноцінному статусі на дорослому рівні відбудеться під час чемпіонату світу, який прийматиме Гонконг. Світова першість триватиме з 22 до 30 липня 2026 року.

На молодіжних турнірах фехтувальники з країни-вбивці та її сателіта виступають без обмежень ще з грудня минулого року, коли МОК теж видав рекомендації не забороняти юніорам та кадетам змагатися з російськими та білоруськими прапорами на формі і гімном під час церемонії нагородження.