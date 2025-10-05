ФИФА приняла решение не отстранять Израиль от международных соревнований из-за событий на Ближнем Востоке. Это вызвало истерику среди российских футбольных функционеров.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков осудил действия ФИФА в отношении Израиля. 84-летний чиновник отличился бессмысленным обвинением и назвал Израиль "агрессором", пишет 24 Канал со ссылкой на Спортс.

Почему в России назвали Израиль "агрессором"?

По мнению Колоскова, ФИФА обязана была наложить санкцию против Израиля, как в случае с Россией.

Это типичные двойные стандарты. Одним все можно, другим ничего нельзя. Не отстранить Израиль – это политическое решение, и оно не красит Инфантино. Ситуация с Израилем еще хуже, там агрессия против пяти стран, но на это никто не обращает внимания. Обращать на это внимание нет никакого смысла, просто фиксируем принцип двойных стандартов,

– заявил Колосков.

Интересно, что между строк чиновник признал справедливым отстранение России, когда заметил, "что одним все можно, а другим ничего".

В комментариях болельщики высмеяли нелепое заявление Колоскова.

"Все правильно Израиль – 8 млн из них 2 миллиона арабов, держат в страхе 400 миллионов".

"Украина же сначала вторглась и похитила граждан РФ, не как эти добряки из Хамас, которые никого не трогали и ничего не делали".

"Дедушка-имперец обвиняет во всём Израиль, что миролюбивый Хамас убил гражданских, не отдавал до упора заложников (надеюсь, скоро вернутся) и отмазывает своих благодетелей из "власти"? Вот это необычно, вот это новость (нет). Интересно, пытался ли он позвонить своим старым коллегам в исполкомы УЕФА и ФИФА замолвить словечко за юношеские и детские сборные".

Реакция болельщиков на заявление Колоскова / скриншоты с сайта Спортс

Также Колоскову припомнили скандал на чемпионате мира-1994, когда функционер "справедливо" поделил деньги за выход России на Мундиаль: 10 процентов – футболистам, а 90 – себе.

Как в ФИФА объяснили решение по Израилю?

Напомним, что Израиль проводит наземную операцию против террористов ХАМАС в Секторе Газа. Из-за этих действий некоторые федерации обратились в ФИФА и УЕФА с требованием исключения Израиля из международных турниров.

2 октября состоялось заседание Совета ФИФА, где президент организации Джанни Инфантино заявил о "важности содействия миру и единству, особенно в контексте текущей ситуации в Газе".

В итоге ФИФА приняла решение не отстранять сборные и команды Израиля от международных турниров.

Что касается россиян, то они находятся в бане ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Все из-за агрессии России против Украины, которая длится более трех лет.

Ранее в США разоблачили главу МИД России Сергея Лаврова на лжи, когда он заявил об организации товарищеского матча между сборными обеих стран.