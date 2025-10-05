ФІФА прийняла рішення не відстороняти Ізраїль від міжнародних змагань через події на Близькому Сході. Це викликало істерику серед російських футбольних функціонерів.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков засудив дії ФІФА стосовно Ізраїлю. 84-річний чиновник відзначився безглуздим звинуваченням та назвав Ізраїль "агресором", пише 24 Канал з посиланням на Спортс.

Чому у Росії назвали Ізраїль "агресором"?

На думку Колоскова, ФІФА зобов'язана була накласти санкцію проти Ізраїлю, як у випадку з Росією.

Це типові подвійні стандарти. Одним все можна, іншим нічого не можна. Не усунути Ізраїль – це політичне рішення, і воно не фарбує Інфантіно. Ситуація з Ізраїлем ще гірша, там агресія проти п'яти країн, але на це ніхто не звертає уваги. Звертати на цю увагу немає жодного сенсу, просто фіксуємо принцип подвійних стандартів,

– заявив Колосков.

Цікаво, що між рядків чиновник визнав справедливим відсторонення Росії, коли зауважив, "що одним все можна, а іншим нічого".

У коментарях вболівальники висміяли недолугу заяву Колоскова.

"Все правильно Ізраїль – 8 млн з них 2 мільйони арабів, тримають у страху 400 мільйонів".

"Україна ж спочатку вторглася і викрала громадян РФ, ні як ці добряки з Хамас, які нікого не чіпали і нічого не робили".

"Дідусь-імперець звинувачує у всьому Ізраїль, що миролюбний Хамас убив цивільних, не віддавав до упору заручників (сподіваюся, скоро повернуться) і відмазує своїх благодійників із "влади"? Оце незвичайно, ось це новина (ні). Цікаво, чи намагався він зателефонувати своїм старим колегам у виконкоми УЄФА та ФІФА замовити слівце за юнацькі та дитячі збірні".

Реакція вболівальників на заяву Колоскова / скриншоти з сайту Спортс

Також Колоскову пригадали скандал на чемпіонаті світу-1994, коли функціонер "спаведливо" поділив гроші за вихід Росії на Мундіаль: 10 відсотків – футболістам, а 90 – собі.

Як у ФІФА пояснили рішення по Ізраїлю?

Нагадаємо, що Ізраїль проводить наземну операцію проти терористів ХАМАС у Секторі Газа. Через ці дії деякі федерації звернулися до ФІФА та УЄФА із вимогою виключення Ізраїлю з міжнародних турнірів.

2 жовтня відбулося засідання Ради ФІФА, де президент організації Джанні Інфантіно заявив про "важливість сприяння миру та єдності, особливо в контексті поточної ситуації в Газі".

У підсумку ФІФА ухвалила рішення не відсторонювати збірні та команди Ізраїлю з міжнародних турнірів.

Щодо росіян, то вони перебувають у бані ФІФА та УЄФА з лютого 2022 року. Все через агресію Росії проти України, яка триває понад три роки.

Раніше у США викрили главу МЗС Росії Сергія Лаврова на брехні, коли він заявив про організацію товариського матчу між збірними обох країн.