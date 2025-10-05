Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков засудив дії ФІФА стосовно Ізраїлю. 84-річний чиновник відзначився безглуздим звинуваченням та назвав Ізраїль "агресором", пише 24 Канал з посиланням на Спортс.

Читайте також Легенда збірної Франції закликав ФІФА та УЄФА відсторонити Ізраїль, згадавши Україну

Чому у Росії назвали Ізраїль "агресором"?

На думку Колоскова, ФІФА зобов'язана була накласти санкцію проти Ізраїлю, як у випадку з Росією.

Це типові подвійні стандарти. Одним все можна, іншим нічого не можна. Не усунути Ізраїль – це політичне рішення, і воно не фарбує Інфантіно. Ситуація з Ізраїлем ще гірша, там агресія проти п'яти країн, але на це ніхто не звертає уваги. Звертати на цю увагу немає жодного сенсу, просто фіксуємо принцип подвійних стандартів,

– заявив Колосков.

Цікаво, що між рядків чиновник визнав справедливим відсторонення Росії, коли зауважив, "що одним все можна, а іншим нічого".

У коментарях вболівальники висміяли недолугу заяву Колоскова.

"Все правильно Ізраїль – 8 млн з них 2 мільйони арабів, тримають у страху 400 мільйонів".

"Україна ж спочатку вторглася і викрала громадян РФ, ні як ці добряки з Хамас, які нікого не чіпали і нічого не робили".

"Дідусь-імперець звинувачує у всьому Ізраїль, що миролюбний Хамас убив цивільних, не віддавав до упору заручників (сподіваюся, скоро повернуться) і відмазує своїх благодійників із "влади"? Оце незвичайно, ось це новина (ні). Цікаво, чи намагався він зателефонувати своїм старим колегам у виконкоми УЄФА та ФІФА замовити слівце за юнацькі та дитячі збірні".

Реакція вболівальників на заяву Колоскова / скриншоти з сайту Спортс

Також Колоскову пригадали скандал на чемпіонаті світу-1994, коли функціонер "спаведливо" поділив гроші за вихід Росії на Мундіаль: 10 відсотків – футболістам, а 90 – собі.

Як у ФІФА пояснили рішення по Ізраїлю?

Нагадаємо, що Ізраїль проводить наземну операцію проти терористів ХАМАС у Секторі Газа. Через ці дії деякі федерації звернулися до ФІФА та УЄФА із вимогою виключення Ізраїлю з міжнародних турнірів.

2 жовтня відбулося засідання Ради ФІФА, де президент організації Джанні Інфантіно заявив про "важливість сприяння миру та єдності, особливо в контексті поточної ситуації в Газі".

У підсумку ФІФА ухвалила рішення не відсторонювати збірні та команди Ізраїлю з міжнародних турнірів.

Щодо росіян, то вони перебувають у бані ФІФА та УЄФА з лютого 2022 року. Все через агресію Росії проти України, яка триває понад три роки.

Раніше у США викрили главу МЗС Росії Сергія Лаврова на брехні, коли він заявив про організацію товариського матчу між збірними обох країн.