Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков засудив дії ФІФА стосовно Ізраїлю. 84-річний чиновник відзначився безглуздим звинуваченням та назвав Ізраїль "агресором", пише 24 Канал з посиланням на Спортс.
Чому у Росії назвали Ізраїль "агресором"?
На думку Колоскова, ФІФА зобов'язана була накласти санкцію проти Ізраїлю, як у випадку з Росією.
Це типові подвійні стандарти. Одним все можна, іншим нічого не можна. Не усунути Ізраїль – це політичне рішення, і воно не фарбує Інфантіно. Ситуація з Ізраїлем ще гірша, там агресія проти п'яти країн, але на це ніхто не звертає уваги. Звертати на цю увагу немає жодного сенсу, просто фіксуємо принцип подвійних стандартів,
– заявив Колосков.
Цікаво, що між рядків чиновник визнав справедливим відсторонення Росії, коли зауважив, "що одним все можна, а іншим нічого".
У коментарях вболівальники висміяли недолугу заяву Колоскова.
- "Все правильно Ізраїль – 8 млн з них 2 мільйони арабів, тримають у страху 400 мільйонів".
- "Україна ж спочатку вторглася і викрала громадян РФ, ні як ці добряки з Хамас, які нікого не чіпали і нічого не робили".
- "Дідусь-імперець звинувачує у всьому Ізраїль, що миролюбний Хамас убив цивільних, не віддавав до упору заручників (сподіваюся, скоро повернуться) і відмазує своїх благодійників із "влади"? Оце незвичайно, ось це новина (ні). Цікаво, чи намагався він зателефонувати своїм старим колегам у виконкоми УЄФА та ФІФА замовити слівце за юнацькі та дитячі збірні".
Реакція вболівальників на заяву Колоскова / скриншоти з сайту Спортс
Також Колоскову пригадали скандал на чемпіонаті світу-1994, коли функціонер "спаведливо" поділив гроші за вихід Росії на Мундіаль: 10 відсотків – футболістам, а 90 – собі.
Як у ФІФА пояснили рішення по Ізраїлю?
- Нагадаємо, що Ізраїль проводить наземну операцію проти терористів ХАМАС у Секторі Газа. Через ці дії деякі федерації звернулися до ФІФА та УЄФА із вимогою виключення Ізраїлю з міжнародних турнірів.
- 2 жовтня відбулося засідання Ради ФІФА, де президент організації Джанні Інфантіно заявив про "важливість сприяння миру та єдності, особливо в контексті поточної ситуації в Газі".
- У підсумку ФІФА ухвалила рішення не відсторонювати збірні та команди Ізраїлю з міжнародних турнірів.
- Щодо росіян, то вони перебувають у бані ФІФА та УЄФА з лютого 2022 року. Все через агресію Росії проти України, яка триває понад три роки.
Раніше у США викрили главу МЗС Росії Сергія Лаврова на брехні, коли він заявив про організацію товариського матчу між збірними обох країн.