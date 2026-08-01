ФИФА пришлось отказаться от планов по продаже прав на ЧМ

Скандал вокруг коммерческой деятельности ФИФА, возможно, подходит к концу. Планы по привлечению новых средств нанесли серьезный удар по организации.

ФИФА все же не сможет реализовать инициативу FIFA Forward Enterprise (FFE). По крайней мере, так утверждают в The New York Post.

Что теперь с коммерческими планами

Ранее в ФИФА планировали привлечь около 4,2 миллиарда долларов уже к октябрю за счет продажи 20% прав на чемпионат мира по футболу различным инвесторам.

После скандального обсуждения в ФИФА пояснили, что речь не идет о "продаже футбола", а лишь о создании дочерней организации FFE, которая будет получать доход от сторонних инвесторов и принесет значительные суммы средств национальным ассоциациям.

Однако теперь скандал разрушил планы бизнес-кругов, которые были готовы к реализации проекта.

Они не хотят и дальше участвовать в этом хаосе. Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу. Это превращается в кошмар для бренда,

– отметил источник.

Отметим, что среди инвесторов чаще всего упоминалось именно имя Джошуа Кушнера – брата зятя Дональда Трампа Джона Кушнера. Его фирма должна была стать основным участником сделки, а JPMorgan выступал бы в роли консультанта.

Как ассоциации выражали несогласие с идеей Инфантино

президент ФИФА рисковал столкнуться с полным крахом своей организации. Дело в том, что в УЕФА возродили идею так называемой Глобальной Лиги Наций. Эти соревнования в будущем могут стать новым чемпионатом мира.

Такие действия последовали после того, как все 55 членов УЕФА решили бойкотировать реализацию проекта FIFA Forward Enterprise.