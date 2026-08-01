ФІФА все ж не зможе реалізувати ініціативу FIFA Forward Enterprise (FFE). Принаймні, так стверджують у The New York Post.

Що тепер з комерційними планами

Раніше у ФІФА планували залучити близько 4,2 мільярда доларів уже до жовтня у наслідок продажу 20% прав на чемпіонат світу з футболу різним інвесторам.

Після скандального обговорення у ФІФА пояснили, що про "продаж футболу не йдеться", а лише про створення дочірньої організації FFE, яка отримуватиме дохід від сторонніх інвесторів та принесе значні суми коштів національним асоціаціям.

Проте, тепер скандал зруйнував плани бізнес кіл, які були готові до реалізації проєкту.

Вони не хочуть і далі брати участь у цьому безладі. Кушнер знайде інший спосіб увійти в цю сферу. Це перетворюється на кошмар для бренду,

– зазначило джерело.

Зазначимо, що серед інвесторів найчастіше називалось саме ім’я Джошуа Кушнера – брата зятя Дональда Трампа Джона Кушнера. Його фірма мала стати основним учасником угоди, а JPMorgan виступав би в ролі консультанта.

Як асоціації висловлювали незгоду з ідеєю Інфантіно

Президент ФІФА ризикував зіштовхнутись із загальним крахом своєї організації. Річ у тім, що в в УЄФА реанімували ідею так званої Глобальної Ліги Націй. Ці змагання у майбутньому можуть стати новим Мундіалем.

Такі дії відбулись після того, як усі 55 членів УЄФА вирішили бойкотувати реалізацію FIFA Forward Enterprise.