Проєкт нового турніру був готовий ще майже 10 років тому, коли нинішній президент ФІФА Джанні Інфантіно саме переходив з роботи у Європейському футбольному союзі до світової організації. Він дещо нагадує систему, яку застосовують у міжнародному хокеї, пише 24 Канал.

Що таке Глобальна Ліга Націй

За задумом УЄФА, світовий футбол ділиться на 7 різних дивізіонів, до фінального турніру в кожному з яких виходять 8 збірних, які грають чвертьфінали, півфінали та фінал.

В елітному дивізіоні три місця фінальної стадії закріплені за Європою, два за Підвенною Америкою та по одному – за Північною Америкою, Африкою і Азією. Збірні з Океанії беруть участь лише починаючи з четвертого дивізіону.

Фактично це те, що зараз являє собою чемпіонат світу у хокеї: є еліта, яка змагається безпосередньо за титул, а також нижчі дивізіони, нагородою за вдалий виступ у яких є підвищення в класі. Наприклад, збірна України цьогоріч змогла посісти прохідне місце у групі IA і вперше за 20 років піднялась до найкращого дивізіону, де гратиме у 2027-ому.

Чи можливий бойкот чемпіонату світу-2030

Ідея комерціалізувати права на Мундіаль викликала настільки бурхливу реакцію у світовому футболі, що ще ніколи перспектива глобального демаршу для ФІФА не була настільки реальною.

Окрім УЄФА, яка вже офіційно оприлюднила позицію щодо бойкоту від усіх 55 асоціацій, так само одностайно підтримали протест у КОНКАКАФ, відповідальній за Північну Америку. Навіть федерація США виступила проти Інфантіно, попри тісний зв'язок чиновника з президентом Дональдом Трампом.