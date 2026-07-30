На крайні заходи в УЄФА наважились через безпрецедетний намір президента ФІФА Джанні Інфантіно отримати комерційну вигоду від реалізації міноритарних часток найпрестижніших футбольних змагань планети, пише 24 Канал.

Що вирішили на екстреному онлайн-засіданні УЄФА

Країни-члени Європейського футбольного союзу, як пише SkyNews, одностайно погодилися з тим, що плани Джанні Інфантіно продати компаніям комерційні права на Мундіаль перетинають усі межі дозволеного у світовому футболі.

55 національних асоціацій були обурені тим, що ФІФА має намір заснувати підприємство з капіталом 20 мільярдів доларів, 20% якого будуть передані інвесторам, зокрема, брату зятя президента США Дональда Трампа.

Усі країни УЄФА згодні, що в разі реалізації цих намірів буде дискредитовано принцип того, що футбол не належить конкретним власникам і існує заради гравців та вболівальників, а не чиїхось інтересів.

Якщо Інфантіно не відмовиться від свого бізнес-плану, збірні з Європи згодні принципово відмовитися від участі у Мундіалі.

Що буде з ЧС-2030

Наступний чемпіонат світу має відбутися у 2030 році вперше одразу на двох континентах в трьох країнах – Іспанії, Португалії та Марокко. Якщо бойкот справді відбудеться, організація турніру опиниться під загрозою зриву через відмову чинних чемпіонів іспанців та португальців від участі.