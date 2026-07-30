В УЕФА решились на крайние меры из-за беспрецедентного намерения президента ФИФА Джанни Инфантино извлечь коммерческую выгоду из продажи миноритарных долей в самых престижных футбольных соревнованиях планеты, пишет 24 Канал.

Что решили на экстренном онлайн-заседании УЕФА

Страны-члены Европейского футбольного союза, как пишет SkyNews, единодушно согласились с тем, что план Джанни Инфантино продать компаниям коммерческие права на чемпионат мира пересекает все границы дозволенного в мировом футболе.

55 национальных ассоциаций были возмущены тем, что ФИФА намерена создать компанию с капиталом в 20 миллиардов долларов, 20% которого будут переданы инвесторам, в частности, брату зятя президента США Дональда Трампа.

Все страны УЕФА согласны с тем, что в случае реализации этих намерений будет дискредитирован принцип, согласно которому футбол не принадлежит конкретным владельцам и существует ради игроков и болельщиков, а не чьих-то интересов.

Если Инфантино не откажется от своего бизнес-плана, сборные из Европы готовы принципиально отказаться от участия в чемпионате мира.

Что будет с ЧМ-2030

Следующий чемпионат мира должен состояться в 2030 году впервые сразу на двух континентах в трех странах – Испании, Португалии и Марокко. Если бойкот действительно состоится, проведение турнира окажется под угрозой срыва из-за отказа действующих чемпионов – испанцев и португальцев – от участия.