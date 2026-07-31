У ФІФА зазначають, що не збираються "продавати футбол". З такою та іншими тезами до світової спільноти звернулись у пресрелізі організації.

Про що йдеться у заяві

Ввечері 30 липня за київським часом стало відомо, що усі країни-члени УЄФА готові оголосити бойкот наступному чемпіонату світу, якщо у ФІФА не відмовляться від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise.

55 національних асоціацій були обурені тим, що ФІФА має намір заснувати підприємство з капіталом 20 мільярдів доларів, 20% якого будуть передані інвесторам, зокрема, брату зятя президента США Дональда Трампа.

Вранці 31 липня за київським часом ФІФА пояснили свою офіційну позицію. Там звинуватили ЗМІ у викривленні інформації.

Наш запланований консультаційний процес був зірваний некоректними повідомленнями в ЗМІ. Ми продовжимо цей консультаційний процес, щоб кожна асоціація-член мала можливість висловити свій голос на основі фактів,

– йдеться у повідомлені.

Там зазначили, що хочуть бачити FIFA Forward Enterprise (FFE) у формі дочірньої організації ФІФА, яка завжди буде під її контролем і права на неї не будуть передаватись стороннім інвесторам.

Про які принципи заявили

Зазначається, що у разі реалізації проєкту, кожна асоціація-член отримає 20 мільйонів доларів до 2030-го, а уся комерційна вартість, створена FFE, розподілятиметься між усіма 211 асоціаціями-членами. У ФІФА наполягають на тому, що це допоможе розвивати футбол у своїх країнах.

Йдеться про те, що ці кошти отримають усі асоціації, навіть без підтримки ними ініціативи. Також у ФІФА запропонували асоціаціям ще по 20 мільйонів доларів за іншою програмою – FIFA Fast Forward Programme. Вона діятиме як одноразова виплата за умови схвалення в цій країні.

У ФІФА заявили, що FFE не створять без схвалення більшості країн-членів.