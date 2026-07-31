ФИФА прокомментировала свое решение, которое грозит ей бойкотом ЧМ-2030: странам предлагают деньги

В мировом футболе все сильнее разгорается скандал вокруг попытки ФИФА продать часть коммерческих прав на ЧМ. Организация публично объяснила свои намерения.

В ФИФА отмечают, что не собираются "продавать футбол". С этим и другими тезисами к мировому сообществу обратились в пресс-релизе организации.

О чем говорится в заявлении

Вечером 30 июля по киевскому времени стало известно, что все страны-члены УЕФА готовы объявить бойкот следующему чемпионату мира, если в ФИФА не откажутся от реализации проекта FIFA Forward Enterprise.

55 национальных ассоциаций были возмущены тем, что ФИФА намерена основать предприятие с капиталом в 20 миллиардов долларов, 20% которого будут переданы инвесторам, в частности, брату зятя президента США Дональда Трампа.

Утром 31 июля по киевскому времени в ФИФА разъяснили свою официальную позицию. Там обвинили СМИ в искажении информации.

Наш запланированный консультационный процесс был сорван некорректными сообщениями в СМИ. Мы продолжим этот консультационный процесс, чтобы каждая ассоциация-член имела возможность высказать свое мнение на основе фактов,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что хотят видеть FIFA Forward Enterprise (FFE) в форме дочерней организации ФИФА, которая всегда будет находиться под ее контролем, а права на нее не будут передаваться сторонним инвесторам.

О каких принципах заявили

Отмечается, что в случае реализации проекта каждая ассоциация-член получит 20 миллионов долларов до 2030 года, а вся коммерческая выручка, созданная FFE, будет распределяться между всеми 211 ассоциациями-членами. В ФИФА настаивают на том, что это поможет развивать футбол в своих странах.

Речь идет о том, что эти средства получат все ассоциации, даже если они не поддержат эту инициативу. Также в ФИФА предложили ассоциациям еще по 20 миллионов долларов в рамках другой программы – FIFA Fast Forward Programme. Она будет действовать в качестве единовременной выплаты при условии одобрения в данной стране.

В ФИФА заявили, что FFE не будет создана без одобрения большинства стран-членов.