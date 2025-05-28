ФИФА в третий раз наказала Ворсклу трансферным баном. Полтавская команда не будет иметь права регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных окон, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Ворскла получила наказание за долги

Очередной бан был наложен 26 мая. Напомнит, что впервые Ворсклу наказали 8 апреля 2025 года. Он был наложен за долги перед бывшим футболистом Ворсклы Ардитом Толи. Полтавский клуб не рассчитался с албанским легионером, который покинул команду свободным агентом в сентябре 2024. Второй бан прилетел от ФИФА 30 апреля.

Отметим, что финансовые трудности у Ворсклы начались в феврале этого года, когда СНБО ввел санкции против почетного президента полтавчан Константина Жеваго. Нестабильность в клубе сразу сказалась на результатах команды.

Ворскла завершила чемпионат на 13-м месте и сыграет в плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне. Соперником "зелено-белых" будет представитель Первой лиги Кудривка. Первый поединок команды сыграют 29 мая, а ответный матч – 1 июня.

Летом Полтаву может покинуть ряд игроков. В СМИ фигурировали фамилии голкипера Павла Исенко, защитников Даниила Хрипчука и Евгения Павлюка, а также полузащитника Ибрагима Кане. Возможно за полученные средства от продажи футболистов Ворскла сумеет погасить долг перед бывшими игроками и отменить трансферный бан.